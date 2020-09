Fiscalité locale : trois ans et demi de désamour entre les métropoles et Macron ?

(Crédits : iStock)

Dans le cadre du plan de relance, les intercommunalités vont subir la baisse des impôts de production. "Vous n'allez plus encourager les maires et les présidents de métropoles à développer leur territoire", a déclaré ce 10 septembre le maire (LR) de Toulouse et président de France urbaine, Jean-Luc Moudenc. Ce dernier considère même qu'il n'y a jamais eu "d'avancées spécifiques" depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée.