Les métropoles pressent le gouvernement de trancher sur la fiscalité locale

Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc est président de l'association d'élu(e)s France urbaine. (Crédits : Wikimedia Commons/PierreSelim. CC-BY-3.0)

Les maires de grandes villes et présidents de métropoles commencent à devenir impatients. Pour compenser la suppression annoncée de la taxe d'habitation, ils rêvent toujours de récupérer la part de la taxe foncière et la part de la CVAE, actuellement perçues par les conseils départementaux. À la veille de la présentation du projet de loi de finances, ils demandent également une contribution résidentielle et d'avoir la main sur la taxe carbone.