France 2030 : à Toulouse, Emmanuel Macron va proposer de « nouveaux défis » aux entrepreneurs

Après une longue séquence internationale et sécuritaire, Emmanuel Macron souhaite réorienter son actualité sur « les sujets d'avenir », selon l'Élysée. Il est ainsi attendu à Toulouse, lundi 11 septembre, pour évoquer la suite du plan d'investissement « France 2030 ».

Présenté en 2021, à la sortie d'une crise sanitaire qui a bouleversé l'économie française et mondiale, ce plan de 54 milliards d'euros doit permettre à la France de rayonner dans le monde par le biais technologique dans des domaines comme les énergies, le spatial, le numérique, l'agriculture ou encore l'industrie. Selon son cabinet, à date, seulement la moitié, soit 27 milliards d'euros, a été engagée pour soutenir « plus de 3.000 projets » dans le pays.

« La question du moment n'est pas celle du financement, car il reste des moyens, mais celle de l'étape d'après. Nous avons besoin d'une impulsion nouvelle et que les acteurs, publics comme privés, y répondent », estime l'entourage du chef de l'État.

Lire aussiFrance 2030 : open innovation et territoires, piliers du plan d'investissement

« Entre quatre et huit nouveaux défis »

Entre les lignes, il faut comprendre que le gouvernement compte lancer de nouveaux appels à projets et manifestation d'intérêts dans de nouveaux secteurs d'activités, toujours dans le souci d'accentuer la réindustrialisation du pays. « Emmanuel Macron compte lancer de nouveaux défis à la nation et aux différents écosystèmes d'entrepreneurs afin d'accélérer la dynamique d'innovation. L'idée est de franchir voire fracturer des frontières d'ici deux ans, avec de nouvelles technologies pour que l'avenir puisse s'écrire en français », insiste l'Élysée qui souligne que « le monde a bougé » depuis deux ans et qu'il faut donc s'adapter .

Selon l'Élysée, « entre quatre et huit nouveaux défis » seront ainsi proposés aux entrepreneurs, à l'occasion d'un discours qu'Emmanuel Macron compte tenir sur l'un des sites d'Airbus à Toulouse, devant les lauréats occitans de France 2030.

« Quand nous avons lancé le plan France 2030, nous avions peu voire pas de projets en France sur la question des réacteurs nucléaires de nouvelle génération ou celle des lanceurs spatiaux. Désormais, nous en avons une dizaine dans chacun de ces deux secteurs, avec à la clé des centaines de millions d'euros débloqués pour les accompagner. Nous voulons recréer ce modèle », illustre le cabinet du président.

Selon Les Échos, par exemple, il serait question de faire émerger un champion français sur les processeurs dédiés à l'intelligence artificielle face à la montée en puissance de l'IA générative, technologie aujourd'hui essentiellement maîtrisée par les Américains. Initialement, France 2030 avait seulement pour objectif de doubler la production des puces électroniques dans le pays.

Aviation décarbonée, agriculture, spatial...

Sur place, le président de la République se rendra aussi chez l'avionneur européen pour constater les avancées en matière d'aviation décarbonée, autre défi d'importance pour l'industrie française, avec notamment la présentation de certains démonstrateurs comme Ecopulse ou Ascendance Flight Technologies, mais pas seulement. L'entreprise toulousaine Naïo Technologies présentera ses robots autonomes pour l'agriculture. Au total, une dizaine d'entreprises, de tous secteurs, présenteront des produits.

En outre, « des grands groupes et des startups, soutenus par le plan France 2030, feront des annonces. Il sera question de santé, d'agriculture, de spatial et d'autres secteurs », précise l'Élysée qui tient à mettre en avant des entreprises lauréates de ce programme économique « massif » à ne pas confondre avec le plan de relance concocté au plus fort de la crise de la Covid-19.

Emmanuel Macron a choisi l'Occitanie pour ce déplacement consacré à l'avenir de France 2030, car il s'agit d'une région « très dynamique » en la matière. Selon les chiffres fournis par l'entourage du président de la République, 1,2 milliard d'euros ont été captés par des projets de la région au travers près de 500 projets. Au niveau national, France 2030 a permis de soutenir de très nombreuses PME puisque près de la moitié sont des petites et moyennes entreprises. Enfin, 56.000 emplois en France ont été maintenus ou créés grâce à ce plan.

Dresser le bilan des deux premières années

S'il sera question d'avenir économique et industriel à Toulouse pour le chef de l'État, lundi, il sera aussi le temps de dresser le bilan de ce plan d'investissement, « au-delà de l'aspect comptable » précise l'Élysée. Dès lors, Emmanuel Macron compte faire un état des lieux des premiers objectifs fixés par ses soins avec cette manne financière. Il dressera notamment un point d'étape sur sa volonté de produire 20 biomédicaments en France, ou encore celle de produire un million de véhicules électriques dans le pays d'ici 2030, pour ne citer que ces exemples. « Le bilan est très positif », assure son entourage qui promet que ce sera un rendez-vous important pour la suite de la politique économique du chef de l'État.

Lire aussiBiomédicament : Evotec investit 150 millions d'euros à Toulouse pour un site de production