Face aux subventions industrielles des Etats-Unis, Borne veut accélérer les investissements France 2030

Par son ampleur inédite, le plan massif « anti-inflation » de la Maison Blanche inquiète de plus en plus au sommet de l'État. Devant le comité d'investissements France 2030, Élisabeth Borne a assuré ce vendredi que la France « ne restera pas les bras croisés », alors que les Etats-Unis offrent des subventions colossales de l'ordre de près de 400 milliards de dollars aux industriels du monde entier pour s'installer sur le sol américain, bien supérieures aux plans de relance post-Covid.

Inquiétude générale pour cause de « distorsion de concurrence »

« Les États-Unis relocalisent leurs chaînes de valeur, avec un grand plan d'investissement de près de 380 milliards de dollars. Ces décisions, qui peuvent avoir des effets jusque dans notre tissu économique, semblent incompatibles avec les règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce). Nous ne resterons pas les bras croisés », a affirmé la Première ministre à l'assistance où figuraient plusieurs de ses ministres.

A Bercy, Bruno Le Maire a déjà tiré la sonnette d'alarme. « Dans certains cas, le montant des subventions que l'administration Biden propose est quatre à dix fois le montant maximal autorisé par la Commission européenne (...). En France, nos premières estimations indiquent que ce sont 10 milliards d'investissements et des milliers d'emplois industriels qui sont en jeu », a-t-il dénoncé dans une interview à quatre grands quotidiens économiques européens au début du mois.

D'après Élisabeth Borne, Emmanuel Macron prévoit d'aborder le sujet avec Joe Biden lors de sa visite à Washington début décembre. A Bruxelles, le commissaire français au marché intérieur fustige une « distorsion de la concurrence » qui pourrait appeler des mesures de « rétorsion » de l'UE.

Risque de décrochage technologique et industriel

Face à la concurrence asiatique établie depuis des décennies et à la stratégie plus récente des Américains de relocalisation, « nous devons nous mobiliser pour éviter tout risque de décrochage technologique et industriel de l'Union européenne », a prévenu la locataire de Matignon.

Élisabeth Borne table sur un déploiement accéléré du plan France 2030 avec le déblocage souhaité de 20 milliards sur les 54 compris dans France 2030 vers des projets prioritaires de décarbonation et d'innovation industrielle.

Le gouvernement mise sur la réindustrialisation, mise à mal par la flambée de l'énergie, pour revitaliser l'activité économique, notamment dans les territoires. La Première ministre compte ainsi « simplifier les dispositifs », « accélérer la territorialisation » des projets en mobilisant les sous-préfets, « améliorer » leur efficacité quitte à « abandonner ceux qui ne fonctionnent pas », et aussi, « mobiliser davantage » les fonds privés.