« Une réindustrialisation même réussie ne recréera pas les 2,5 millions d'emplois détruits depuis 1975 » (Olivier Lluansi)

LA TRIBUNE- Les ministères de l'Economie, des Finances et de l'Industrie viennent de vous mandater pour une mission sur l'industrie en 2035. En quoi va-t-elle consister ? Quelle est votre feuille de route ?

OLIVIER LLUANSI - Il y a aujourd'hui une volonté de réindustrialiser la France. La question est de savoir quels sont les objectifs et à quelles échéances. Le chiffre de 15% du PIB a été exprimé, mais sans échéance, tandis que l'industrie manufacturière est aujourd'hui à 10%. D'autres défendent un objectif de 12% à l'horizon 2035, comme le directeur de BpiFrance, Nicolas Dufourcq. Dans un scénario catastrophe, la part de l'industrie dans le PIB pourrait passer à 8%.

Notons aussi que, le PIB est un indicateur contesté, car il ne représente pas les aspects de bien-être ou d'impacts environnementaux. La mission élargit le champ des indicateurs. Elle doit prendre en compte des indicateurs sur la trajectoire carbone, le poids de l'économie circulaire à viser en 2035. L'autre volet important de cette mission est de travailler sur des leviers à renforcer comme le Made in France. Nous devons rendre nos premiers travaux à la fin du premier trimestre 2024.

Allez-vous intégrer l'objectif des 5 points de PIB supplémentaires dans votre feuille de route ?

Oui, nous allons intégrer ce scénario dans l'étude. Cependant, certains économistes soulignent que cet objectif est très ambitieux à l'horizon de 2035. Il faut aussi rappeler que l'objectif de 15% se rapproche de la moyenne européenne (16%). Or, dans une société qui se veut sobre, et dans une industrie avec des gains de productivité, est-ce que la référence européenne va rester à ce même niveau dans les 10 années à venir ?

Comment la politique industrielle devrait-elle se caractériser au cours de la prochaine décennie ?

Ce sujet doit être une réflexion collective avec des points d'accord et de divergence. Les grands axes actuels concernent les filières avec des comités stratégiques, l'innovation de rupture, la capacité de la France à exporter et à attirer des investissements étrangers. Si la France veut réussir le pari de la réindustrialisation, il faudra sans doute avancer sur la question des territoires, le Made in France, les innovations incrémentales et frugales

Quels seraient les secteurs et les filières à privilégier selon vous ?

A partir d'un héritage gaullo-pompidolien, la France a beaucoup mis l'accent sur les filières stratégiques. Mais quand on regarde de près, il y a des éléments stratégiques dans toutes les filières. Si on réfléchit plus en termes de territoires et d'écosystème, on peut même se dire qu'il serait bénéfique de produire en France des produits à moyenne, voire faible valeur ajoutée.

Dans le cadre de la mission, je souhaiterai poser la question de l'élargissement de la notion de filières stratégiques ou pas. Le vélo, le textile ou l'horlogerie ne sont pas des filières stratégiques. Or, ces secteurs ont d'indéniables potentiels, au niveau national ou d'un territoire. Comment réussir la renaissance industrielle au-delà des filières stratégiques ?

Comment réussir la réindustrialisation en limitant l'impact sur l'emploi dans le contexte du réchauffement climatique ?

Il faut avoir un discours de vérité sur l'emploi. Une réindustrialisation même réussie ne recréera pas les 2,5 millions d'emplois détruits depuis 1975. Dans certains scénarios déjà ambitieux, il faudrait s'attendre à une création nette de 300.000 à 400.000 emplois industriels pour un poids de l'industrie dans le PIB à 12% d'ici 2035. Et ce ne sont pas les mêmes emplois que ceux qui ont disparu. Si la France arrive à créer ces emplois dans les 10 ans à venir, ce sera un bon marqueur de la réindustrialisation.

La question est, par exemple, de savoir où vont se situer ces emplois. Est-ce que l'on continue à concentrer la création de valeur ajoutée autour des métropoles, comme on l'a fait en favorisant une économie tertiaire ? Est-ce que la politique industrielle doit comporter un volet sur l'aménagement du territoire ? Il ne faut pas forcément choisir l'un ou l'autre, mais essayer d'être bien équilibré. Si on regarde France 2030, 70% des lauréats sont à proximité des douze principales métropoles françaises. Il y a certes un effet « siège », mais aussi une logique : les start-ups, industrielles ou pas, fondées sur des innovations de rupture s'appuient sur la recherche et l'enseignement supérieur, lesquels sont principalement situés dans les métropoles. Et pourtant, il y a beaucoup de projets qui restent dans les cartons, dans les ETI et les PMI dans les territoires. Comment les activer pour équilibrer notre réindustrialisation ?

L'une des valeurs les plus importantes est la cohésion sociale et territoriale. Les efforts en matière de réindustrialisation ne se feront pas en opposant les filières stratégiques et les autres, les ruraux aux urbains, les villes moyennes aux grandes métropoles. On n'arrivera jamais à répartir l'effort nécessaire face aux défis qui sont les nôtres, avec le poison de la division.

Faut-il mieux parler de réindustrialisation ou de relocalisation ?

Je pense qu'il faut plutôt parler de renaissance industrielle. Nous vivons un changement de paradigme. On vivait auparavant dans un monde de mondialisation et de consommation, voire de consommation de masse. Les chocs géopolitiques récents ont remis en avant le thème de la souveraineté. L'environnement est devenu un thème phare en raison du dépassement des limites planétaires. Nous sommes en train de changer de projet de société. Dans l'histoire récente, un outil productif a toujours servi un projet de société. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle et Pompidou veulent rendre la France indépendante et plus moderne avec des grands groupes internationaux et grands programmes. Notre outil productif s'est calé sur ce projet politique.

A partir des années 1970, l'économie a basculé dans un monde beaucoup plus mondialisé et une société de consommation. La France a basculé dans une société post-industrielle. A l'époque, produire n'est plus une priorité nationale. La préférence est donnée aux services. Pour gagner en pouvoir d'achat, il est logique de délocaliser. La France a restreint son outil productif en répondant à son projet de société. Aujourd'hui, un nouvel outil productif va devoir répondre aux enjeux de souveraineté et d'environnement. Il va falloir faire des choix. La France ne va pas faire revenir l'industrie d'avant.

Comment rendre la réindustrialisation plus socialement acceptable dans les années à venir ?

La réindustrialisation va être une course d'obstacles. Le premier obstacle franchi est d'avoir arrêté d'opposer industrie et environnement. Depuis 2021, on a compris que l'on ne pouvait pas répondre aux enjeux environnementaux sans réindustrialiser pour des questions d'empreinte carbone par exemple. Le deuxième obstacle franchi est de mettre la réindustrialisation comme une priorité dans l'agenda politique. Pendant la campagne présidentielle de 2022, il y a eu un consensus politique sur cette question. En mai 2023, le président de la République Emmanuel Macron a consacré la réindustrialisation comme « la mère des batailles ». Il reste néanmoins quelques grandes barrières à franchir. Par exemple, la question de l'électricité décarbonée et de sa compétitivité : difficile de livrer une telle bataille sans mobiliser un atout maître, notre parc électronucléaire, en faveur de l'industrie. De même, la France est un pays de faible densité d'habitants par km2 : la disponibilité de foncier devrait aussi être un atout.

Par ailleurs, l'industrie a encore une image très négative. Déconstruire un imaginaire collectif est très compliqué. Mon sentiment est que l'on ne peut pas déconstruire l'image négative de l'industrie si on ne lui enlève pas quelques « sacs de plomb » qu'elle porte. Plusieurs enquêtes ont montré que 60% des jeunes ont une mauvaise image de l'industrie à cause des conditions de travail : pénibilité, management vertical, conditions peu compatibles pour assurer un équilibre vie pro-vie perso. Il faut avancer sur ces questions.

En parallèle, il faut un récit plus positif de notre industrie. L'industrie va nous permettre de reconquérir notre souveraineté, de répondre aux défis environnementaux, de faire de la cohésion sociale et territoriale. Il lui faut, peut-être, une nouvelle esthétique, puisqu'elle correspond à un nouveau projet de société. Il lui faut sans doute une autre place dans l'aménagement du territoire.

Enfin, l'acceptabilité doit passer par les territoires. Dans le programme Territoires d'industrie, on a associé les politiques et les industriels. On aurait pu associer les salariés et les habitants. Il est possible d'avoir une discussion collective sur le type d'industrie que les habitants sont prêts à accueillir si le sujet est bien amené. La réindustrialisation doit se faire autour d'un projet de territoire.

Dans le cadre de cette mission, quelles pourraient être les compétences à développer ?

ll est indispensable d'avoir des savoir-faire spécifiques dans l'industrie, des formations aux métiers industriels, et donc, des formations adaptées en quantité et en compétences. Toutefois, l'angle mort des débats est que les Français sont peu mobiles. Les salariés sont très attachés aux territoires sur lesquels ils travaillent. Il faut plus travailler sur les territoires pour les besoins du territoire avec les habitants du territoire. Il faut répondre aux besoins locaux des entreprises. A l'image du succès des écoles de production qui sont liées aux territoires. Les entreprises qui n'arrivaient pas à recruter se sont regroupées pour former des gens dont elles ont besoin.

Le projet de loi industrie verte prévoit une simplification et une réduction des délais de procédures pour bâtir des usines. Quel regard portez-vous sur cette mesure ?

La simplification des textes est nécessaire. Mais nous avons eu peu de résultats en la matière jusqu'à présent. Les attentes de la société à l'égard des entreprises deviennent de plus en plus complexes. La société n'attend pas seulement de l'emploi et des résultats économiques. Elle souhaite aussi que les entreprises abordent la question de l'environnement, de l'inclusion, de la diversité et du bien-être au travail. La société imprime sur le monde économique une variété d'attentes parfaitement légitimes via des textes réglementaires.

La question est de savoir comment accompagner les chefs d'entreprise dans ce dédale ? Les fonctionnaires en charge d'appliquer la législation en sont les meilleurs connaisseurs. Nous devons leur faire confiance pour accompagner les porteurs de projets tout en gardant leur indépendance. C'est parfaitement possible, et cela se pratique dans d'autres pays.

La mise en parallèle des procédures prônée par la loi industrie verte exige que les fonctions publiques se fassent confiance, c'est un premier pas. Dans les Hauts-de-France, il y a un accord encore la Préfecture et la Présidence de région pour accorder une priorité aux projets industriels. Le traitement des dossiers industriels dans cette région respecte le droit. Mais cela va plus vite que dans d'autres régions. En se calant sur ces bonnes pratiques, il n'y a pas de raison pour que l'on n'y arrive pas à l'objectif fixé par cette loi.

Quel bilan tirez-vous de la mise en place de France 2030 ?

L'outil est nécessaire, indispensable pour nous repositionner sur les technologies de rupture et ses réalisations sont emblématiques, même s'il y a une lourdeur des procédures administratives dans la sélection des projets, selon une récente évaluation du comité de surveillance.

Le plan France 2030 permettrait d'augmenter la part de l'industrie de 0,5 point dans le PIB et créer de l'ordre de 100.000 emplois industriels, nous en avons aujourd'hui près de 3 millions. Est-ce que ce « seulement » +3% en emplois industriels est en phase avec nos ambitions de réindustrialisation ? Il faudra sans doute d'autres outils, complémentaires, pour une réindustrialisation à la hauteur des attentes.

Propos recueillis par Grégoire Normand

