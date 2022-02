France 2030 : la double demande des régions à Bruno Bonnell

Carole Delga ne lâche rien. Depuis son rendez-vous, le 13 septembre dernier, avec le président Macron, la présidente (PS) de l'association d'élus Régions de France maintient sa pression sur l'exécutif pour participer à la réindustrialisation du pays.

Avant même la présentation officielle du plan France 2030 le 12 octobre à l'Elysée, elle a ainsi revu à Bercy le 5 octobre le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. Carole Delga lui a proposé de définir un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et chaque conseil régional, chef de file local du développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.

"L'accompagnement des écosystèmes pourrait se co-piloter avec les conseils régionaux", expliquait alors à La Tribune Régions de France.

Une lettre de Carole Delga dès le 28 janvier

Elle ne s'est pas arrêtée là. Deux jours après la nomination de l'entrepreneur et député (LREM) du Rhône, Bruno Bonnell au poste stratégique au secrétaire général pour l'investissement (SGPI - Services du Premier ministre), la présidente (PS) de l'association d'élus a pris sa plume.

"Nous avons la conviction que la réussite du plan passe par une coopération renforcée entre État et Régions, dans l'esprit de l'« Accord de partenariat » pour la relance signé avec le Premier ministre en septembre 2020. Cette coopération nous n'en faisons pas une fin en soi, car nous y voyons d'abord la condition d'une territorialisation pleine et entière du nouveau plan d'investissement et d'une mobilisation efficace de tous les leviers à notre disposition", écrit-elle le 28 janvier dernier.

Peine perdue: au lendemain du premier comité du pilotage le 1er février, Carole Delga reste sur sa faim et décide de s'associer avec le président (ex-LR) des Intercommunalités de France Sébastien Martin pour appeler le gouvernement à "faire coïncider notre politique industrielle avec les besoins concrets de nos entreprises et de nos territoires ».

« La clef du succès de France 2030 résidera dans une démarche collective, associant toutes les parties prenantes. Les collectivités locales sont en ce sens les plus à même d'identifier les besoins des entreprises sur leurs territoires, et de faire émerger de futurs champions industriels au service de l'indispensable réindustrialisation du pays » adressent-ils alors au Premier ministre Jean Castex.

Un protocole d'accord avant le 1er tour de la présidentielle

Tout s'accélère le 23 février. Auditionné par par les commissions des affaires économiques et des finances de l'Assemblée nationale, le secrétaire général pour l'investissement Bruno Bonnell déclare que "les régions sont essentielles dans l'analyse de l'élargissement de la base de Paris".

"Il est nécessaire d'avoir un dialogue, en coordination avec l'action des préfets qui ont fait un boulot remarquable dans le cadre de France Relance", ajoute celui qui s'apprête à faire un tour de France dès avril prochain.

"L'idée, ce n'est pas tant des délégations budgétaires, mais des partenariats pour faire des opérations ensemble", conclut-il.

Un discours de la méthode répété devant Carole Delga le 24 février. Reçue par la présidente (PS) de Régions de France, Bruno Bonnell a insisté sur le trio secrétariat général pour l'investissement (SGPI) - préfet - président de région. En face, la patronne de l'association d'élus lui a soumis un protocole d'accord entre les deux parties. "A rédiger avant le premier tour de l'élection présidentielle pour avancer rapidement et afin que ce soit suivi d'effet", souffle-t-on à La Tribune.

Une signature à deux niveaux

Il s'agirait ni plus ni moins de signer à deux niveaux : d'un côté entre le SGPI et Régions de France, de l'autre entre les préfets de région - représentants de l'Etat - et les président(e)s de conseil régional pour sélectionner les projets. Un pilotage opérationnel pensé pour mobiliser les financements et les moyens humains, identifier les secteurs cibles et les chaînes de valeur, assurer les bonne articulations et définir les stratégies.

Un échange "constructif" au cours duquel l'ex-député (LREM) du Rhône se serait montré "ouvert" et aurait témoigné d'"une vraie volonté" à agir "ensemble". Bruno Bonnell était d'ailleurs accompagné du directeur du Pôle territorial Jean-Marc Galland. Sa mission : associer les territoires à l'effort d'innovation pour renforcer le potentiel industriel et créer des nouvelles activités et emplois. La boucle est bouclée.

