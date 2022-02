France 2030 : Bonnell lève le voile sur le rôle des collectivités dans la gouvernance

C'est la question que se pose l'ensemble des élus locaux depuis mi-octobre. Lors de la présentation de "France 2030", le président Macron a promis d'« impliquer » l'ensemble des partenaires sociaux, des organisations professionnelles et des collectivités territoriales. Une promesse réitérée devant les maires réunis en congrès fin novembre auxquels le chef de l'État a annoncé vouloir « territorialiser France 2030 ».

Huit milliards d'euros sont par exemple prévus pour l'énergie: petits réacteurs nucléaires modulaires - les SMR -, l'hydrogène vert, le photovoltaïque et l'éolien en mer. Mais aussi 4 milliards pour la révolution des transports c'est-à-dire pour construire 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici à 2030 et le premier avion bas-carbone. Ou encore 2 milliards pour les innovations de rupture dans l'agriculture, 3 milliards pour l'innovation dans la santé, 6 milliards pour les matériaux et composants électroniques, 2,5 milliards pour la création de nouvelles filières et 5 milliards pour le capital-investissement.

Faire coïncider la politique industrielle avec les besoins concrets

Jusqu'à présent, les régions et les intercommunalités, qui co-pilotent le développement économique au niveau local, et notamment le programme « Territoires d'industrie » en partenariat avec l'État, ont été associées au premier comité de pilotage du 1er février, mais restent sur leur faim. Dans un communiqué envoyé le 11 février, les deux collectivités appellent à « faire coïncider notre politique industrielle avec les besoins concrets de nos entreprises et de nos territoires ».

« La clef du succès de France 2030 résidera dans une démarche collective, associant toutes les parties prenantes. Les collectivités locales sont en ce sens les plus à même d'identifier les besoins des entreprises sur leurs territoires, et de faire émerger de futurs champions industriels au service de l'indispensable réindustrialisation du pays » écrivent au Premier ministre les présidents de Régions de France Carole Delga (PS) et d'Intercommunalités de France Sébastien Martin (ex-LR)

Nommé en Conseil des ministres le 26 janvier dernier secrétaire général pour l'investissement (SGPI - Services du Premier ministre), l'ex-député (LREM) du Rhône Bruno Bonnell a été auditionné ce 23 février par les commissions des affaires économiques et des finances de l'Assemblée nationale.

Des partenariats pour faire des opérations ensemble

Après avoir rencontré les préfets au ministère de l'Intérieur la semaine dernière et avant de s'entretenir le 24 février avec la présidente (PS) de l'association des Régions de France Carole Delga, le pilote de France 2030 a promis « un plan territorialisé ». « Les régions sont essentielles dans l'analyse de l'élargissement de la base de Paris », a-t-il ajouté. Autrement dit, ce n'est pas seulement depuis la capitale que l'ensemble des connaissances viendra.

«Il est nécessaire d'avoir un dialogue, en coordination avec l'action des préfets qui ont fait un boulot remarquable dans le cadre de France Relance », a souligné Bruno Bonnell qui s'apprête à faire un tour de France dès avril prochain.

« L'idée, ce n'est pas tant des délégations budgétaires, mais des partenariats pour faire des opérations ensemble », a-t-il poursuivi.

Interrogé par La Tribune en aparté de son audition sur le rôle des intercommunalités, le nouveau secrétaire général pour l'investissement s'est présenté en « ambassadeur de France 2030 » et s'est dit prêt à rencontrer les présidents des intercommunalités et des métropoles. « Il faut que les territoires se mobilisent et prennent des initiatives pour aller vers l'innovation. De la même façon qu'ils peuvent nous contacter pour voir comment nous pouvons redistribuer », a-t-il enchaîné.

Élu dans la circonscription de Villeurbanne en 2017 face à l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, Bruno Bonnell s'est fait connaître dans les années 1980 et 1990 en fondant la société de jeux vidéos Infogrames aux succès planétaires (Alone in the Dark, Vrally, Driver) située à Lyon. II succède à Guillaume Boudy, maire (LR) de Suresnes (Hauts-de-Seine), secrétaire général pour l'investissement de 2018 au 31 janvier 2022.

