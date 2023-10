France : atteindre 2,7% de déficit public en 2027 sera « difficile », prévient le chef économiste du FMI

Le déficit public de la France sera-t-il ramené à 2,7 points de PIB en 2027, qui est l'objectif inscrit dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) adoptée le 29 septembre ? Si l'on en croit le chef économiste du Fonds monétaire international (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, cette cible sera « difficile à atteindre », a-t-il jugé ce samedi, alors qu'un chiffre de 4,9% est encore attendu en 2023 (soit bien au-delà du seuil de 3%). Interrogé sur France Inter, l'économiste a toutefois mis en garde le gouvernement contre une austérité trop prononcée.

« Le sentier budgétaire que le gouvernement a prévu va dans la bonne direction », a-t-il expliqué, mais « il nous semble y aller un peu trop lentement » et « on pourrait faire un peu plus ».