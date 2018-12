"Gilets jaunes" : vers un moratoire sur la hausse de la taxe carbone

Pour tenter d'apaiser la colère des "Gilets jaunes", le Premier ministre Édouard Philippe a tranché ce mardi 4 décembre en faveur d'un moratoire sur la hausse de la taxe sur les carburants, prévue le 1er janvier. Ce moratoire de plusieurs mois, ou "suspension" dans sa qualification gouvernementale, doit être assorti d'autres mesures d'apaisement.

Le chef du gouvernement a confirmé cette décision lors d'une réunion de groupe des députés LREM et Modem ce mardi matin. Edouard Philippe devrait s'exprimer à la télévision "dans la mi-journée". "On doit apaiser la situation pour éviter qu'elle dégénère", a-t-il expliqué.

Les taxes sur l'essence devaient augmenter de 2,9 centimes par litre au 1er janvier, celles sur le diesel de 6,5 centimes.

Le moratoire réclamé par les chefs de partis

Le moratoire sur la hausse de la contribution climat énergie (CCE) ou taxe carbone était la principale demande de la plupart des chefs de partis politiques reçus lundi, à Matignon. L'abandon de la hausse des taxes est d'ailleurs la première demande du mouvement des "gilets jaunes", parmi d'autres revendications fiscales, salariales ou sur le train de vie de l'État notamment.

Pour le Parti socialiste (PS), incarné par son premier secrétaire, Olivier Faure, et les présidents des groupes parlementaires Valérie Rabault et Patrick Kanner, "[le moratoire] doit être un préalable à toute discussion". Et pour Laurent Wauquiez, chef de file des Républicains (LR), "ces gestes d'apaisement doivent venir d'une seule décision attendue par tous les Français : l'annonce de l'annulation des hausses de taxe" sur le carburant.

Même le nouveau délégué général de La République en marche (LREM) Stanislas Guerini s'est dit favorable ce matin à un moratoire pour "apaiser le pays".

"Oui, je crois que ce serait sain, je crois qu'il faut apaiser le pays", a répondu le député de Paris sur RTL qui "a évolué" alors qu'il était encore opposé à cette mesure il y a quelques jours.

Le rendez-vous avec des "Gilets jaunes" annulé

En outre, Matignon a confirmé l'annulation de la réunion prévue avec une délégation de "gilets jaunes" dit "libres" ce mardi après-midi. La plupart des membres de cette délégation avaient prévenu qu'ils ne se rendraient pas à la réunion avec le Premier ministre pour "raisons de sécurité", du fait de menaces contre eux s'ils s'y rendaient.

(avec AFP et Reuters)