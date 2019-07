La nomination de Borne à l'Écologie (mais en gardant les Transports) rassemble... l'opposition

La présidence française a indiqué mardi 16 juillet en fin de soirée qu'Élisabeth Borne, actuelle ministre des Transports, était nommée ministre de la Transition écologique en remplacement de François de Rugy.

Greenpeace s'est inquiété mercredi du "déclassement" du ministère de la Transition écologique, la nouvelle ministre Elisabeth Borne n'ayant pas le titre de ministre d'État de ses prédécesseurs, François de Rugy et Nicolas Hulot.

"Même si cette charge était avant tout symbolique, c'est un signal préoccupant", estime-t-il, alors que de nombreux dossiers attendent Elisabeth Borne:

Pour le directeur général de l'ONG, "peu importe qui va endosser le rôle de ministre de la transition écologique, si le président de la République et le Premier ministre n'en font pas leur première priorité". Il appelle le gouvernement à accorder "une vraie priorité à la crise climatique et environnementale, notamment à travers ses arbitrages financiers".

Les précédentes prises de parole de la ministre ne donnent pas vraiment de gages en ce sens quand elle explique qu'on ne pourra pas taxer les carburants maritimes (dont on commence à mesurer l'ampleur de la toxicité).

Ainsi, le 18 mars 2019, elle expliquait sur RMC :

Interrogée sur France 2 le 9 novembre 2018, en pleine crise des "Gilets jaunes", à propos des carburants sur France 2 par Caroline Roux, celle-ci, au détour de l'interview, demande à la ministre :

La ministre du Transports de répondre:

"Alors, évidemment, tous les secteurs du transport doivent s'engager dans la transition écologique. Il y a un accord pour lequel la France s'est beaucoup battue, pour que le secteur du transport maritime réduise ses émissions, et évidemment on va, moi je vais m'assurer que c'est bien le cas, que ces mesures se mettent en oeuvre, et que également...."

Caroline Roux, de résumer:

Mais l'inquiétude semble gagner toute l'opposition. Ainsi, mardi soir, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est dit inquiet de la nomination de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à la Transition énergétique, en remplacement de François de Rugy, démissionnaire.

"Quand on devient ministre de l'Environnement et qu'on préfère la route au fer, il y a de quoi être inquiet", a-t-il déclaré à CNews, en faisant notamment allusion à la réforme de la SNCF menée par Elisabeth Borne.

Le cégétiste ajoutait, accusant la ministre de favoriser la route ou chemin de fer :

"Il y a besoin que, là aussi, entre les discours et les actes, on soit cohérent. Et Mme Borne, le gouvernement et le président de la République ont fait le choix à plusieurs reprises de la route par rapport au fer."