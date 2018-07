A Marseille, la croisière n'amuse plus personne

Premier port de croisières français avec plus de 500 escales annuelles, la deuxième ville de France profite de la manne financière générée par cette activité touristique, mais les habitants des quartiers Nord dénoncent son coût environnemental exorbitant.

Pendant le premier week-end de juillet, la cité phocéenne a accueilli cinq mastodontes des mers qui se sont alignés le long du môle Léon-Gourret, le terminal "méga paquebots" du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), au nord de la ville.

Le plus grand paquebot du monde, le Symphony of the Seas, était à quai mardi. Le navire de l'armateur américain Caribbean Cruises Ltd, sorti en mars du chantier naval STX de Saint-Nazaire, poursuit sa saison inaugurale en Méditerranée avec ses 7.000 passagers et 2.000 membres d'équipage avant de gagner à l'automne son port d'attache de Miami (Etats-Unis).

"Les retours économiques sont indéniables", dit Jean-François Suhas, président du Club de la Croisière Marseille-Provence en charge du développement de l'activité.

310 millions d'euros de retombées économiques en 2016,

Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, elle a généré 310 millions d'euros de retombées économiques en 2016, soit l'équivalent de 2.000 emplois temps plein, créés ou conservés. Elle a aussi permis de relancer la réparation navale dans la deuxième ville de France, qui avait été mise à terre par la crise pétrolière et l'émergence de la concurrence asiatique.

Toujours pas de taxe de séjour pour les croisiéristes

Mais le boom de la croisière fait réagir l'opposition socialiste, qui a tenté de faire voter le 25 juin par le conseil municipal une taxe de séjour sur les croisiéristes, un amendement rejeté par la majorité Les Républicains.

Le chef de file de l'opposition socialiste au conseil municipal de Marseille, Benoît Payan, a déposé vendredi un amendement pour demander que les touristes qui débarquent dans le premier port de croisière de France paient une taxe de séjour au même titre que dans l'hôtellerie.

"Aucun euro n'est réclamé aux multinationales de la croisière qui bénéficient pourtant lourdement des infrastructures et services municipaux: office du tourisme, stationnements réservés, aménagements portuaires...", s'insurge l'élu.

L'amendement sera discuté lundi au prochain conseil municipal. Dans un communiqué, le président du groupe socialiste s'insurge :

"C'est incroyablement injuste pour les Marseillais qui, non seulement paient pour les infrastructures des croisiéristes, non seulement subissent la pollution pharaonique de l'air par ces bateaux fonctionnant au fioul lourd, mais en plus compensent via leur taxe d'habitation ce manque à gagner!"

Des non-fumeurs qui décèdent de pathologies respiratoires

Selon l'élu socialiste, les recettes correspondantes auraient pu par exemple "servir à lutter contre la pollution atmosphérique qu'engendrent ces bateaux".

En juillet 2017, France nature environnement (FNE) estimait le nombre de particules fines dans l'air jusqu'à 100 fois plus élevé à proximité du port qu'ailleurs dans la ville.

"Des gens non fumeurs de nos quartiers meurent de pathologie respiratoire", dit à Reuters Wilfrid Robion, le président de Cap au Nord, une association qui regroupe les habitants des XVe et XVIe arrondissements de la ville, qui souligne que les navires brûlent du "fioul lourd moins cher et dont personne ne veut. On n'est pas la poubelle de Marseille!"

L'amertume dans ces quartiers défavorisés est d'autant plus grande que les habitants ne bénéficient guère des retombées économiques générées par l'activité croisière.

"Les touristes, on ne les voit pas dans les quartiers Nord", dit le président de Cap au Nord.

Promesses des armateurs et des autorités portuaires

Si du côté de la municipalité, on affirme "être vigilant", armateurs et direction du port de Marseille se sont engagés à réduire l'impact environnemental des navires à quai. Le groupe italien Costa, leader européen de la croisière, et le port vont notamment déployer des technologies de nettoyage des gaz permettant d'éliminer jusqu'à 97,1% du dioxyde de souffre et environ 90% des particules fines.

Le groupe Costa s'est engagé à déployer des navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL), dont le premier exemplaire à sortir des chantiers de construction finlandais, le Costa Smeralda, est attendu en avril 2019 à Marseille.

La compagnie italienne, dont les 27 navires sont la propriété du groupe Carnival, le plus important opérateur mondial de croisières, dit avoir déjà réduit d'un tiers la consommation d'énergie à bord de ses bateaux, qui représentent chacun l'équivalent d'une ville de 6.000 personnes.

Ne plus faire tourner les moteurs dans le port

Le port de Marseille a pour sa part été le premier en France à installer un système de branchement électrique pour les ferries, un dispositif qui pourrait être à terme utilisé par les navires de croisière pour passer du fonctionnement moteur à l'alimentation électrique "sans rupture de service" à bord.

Un "changement de paradigme" que le groupe Costa dit déjà avoir pris en compte avec une majorité des navires de sa flotte capable techniquement de se connecter électriquement à quai.

Marseille à la 4e place sur le marché des croisières

Leader français sur le marché de la croisière, Marseille a accueilli l'an dernier 1,486 million de passagers et en attend en 2018 1,75 million grâce à 513 escales assurées par 88 navires différents opérés par 31 compagnies.

Marseille a ravi la 4e place méditerranéenne sur le marché des croisières à Venise, qui a mis un frein au développement du secteur pour des raisons environnementales.

Selon les chiffres communiqués en mars 2017 par le Cruise Lines International Association France (CLIA France), l'Allemagne reste leader d'un marché européen en croissance de 3,4% en 2016, à 6,674 millions de passagers, devant le Royaume-Uni, l'Italie, la France et l'Espagne.

(Avec Reuters et AFP)