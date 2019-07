Borne remplace de Rugy au ministère de la Transition écologique

La vacance au ministère de la Transition écologique et solidaire aura été de courte durée. Elisabeth Borne remplace François de Rugy, qui a présenté sa démission mardi 16 juillet, au ministère de la Transition écologique. L'Elysée l'a annoncé dans un communiqué, diffusé hier dans la soirée. Elisabeth Borne, qui occupait jusqu'ici le poste de ministre des Transports, va toutefois cumuler deux fonctions puisqu'elle conserve également ce portefeuille sans pour autant prendre le titre de ministre d'Etat de son prédécesseur, a précisé l'Elysée. La passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi 17 juillet à 13h30.

COMMUNIQUÉ | @Elisabeth_Borne est nommée Ministre de la Transition écologique et solidaire.https://t.co/iggW2L2T6W — Élysée (@Elysee) 16 juillet 2019

"La confiance que m'accordent le Président de la République et le Premier ministre est un immense honneur", a réagi sur Twitter Mme Borne.

La confiance que m'accordent le Président de la République et le Premier ministre est un immense honneur. Déterminée à poursuivre ce combat essentiel qu'est la transition écologique et solidaire. Au travail dès demain, avec @brunepoirson et @EmmWargon ! @Min_Ecologie — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) 16 juillet 2019

Une technicienne au ministère de l'Écologie

M. de Rugy a démissionné mardi après-midi de son poste, après une série de révélations portant notamment sur des dîners fastueux lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. La nomination de Mme Borne, dont le portefeuille était déjà placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, "est une évidence", a commenté la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Ecologie en 2014, Mme Borne est aussi "une femme de terrain", après avoir été préfète de la Région Poitou-Charentes et préfète de la Vienne, fait valoir une source gouvernementale. "Elle a construit une relation avec les élus locaux à travers les différents textes qu'elle a eu à défendre, elle connaît très bien ses secrétaires d'Etat", Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, et "est opérationnelle tout de suite pour défendre la loi énergie-climat" actuellement au Sénat, souligne cette même source.

Directrice de 2015 et 2017 de la RATP, Mme Borne n'incarne pas spécialement les sujets écologiques, à l'inverse de M. de Rugy ou de l'ancien titulaire du poste au début du quinquennat, Nicolas Hulot. Mais "quand on parle de réchauffement climatique, la clé est dans les transports", souligne le même conseiller de l'exécutif. Au ministère des Transports, Mme Borne a notamment oeuvré à la réforme de la SNCF avant d'élaborer la loi d'orientation des mobilités (LOM), qui doit revenir en nouvelle lecture à la rentrée à l'Assemblée et au Sénat.

(Avec AFP)

______

