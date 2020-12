Impôts, choc pétrolier, Europe : les temps forts économiques de Giscard

L'ancien président de la République s'est éteint le mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans, emportant avec lui des morceaux de l'histoire politique et économique française. Il est d'abord, en 1959, le plus jeune ministre du gouvernement de Michel Debré (secrétaire d'Etat aux Finances), avant de devenir en 1974, à 48 ans, le plus jeune président de la République - avant Emmanuel Macron. Valéry Giscard d'Estaing débute sa carrière professionnelle en tant qu'inspecteur des impôts, d'abord en tant qu'adjoint en 1952 puis titulaire en 1954. Une expérience qui sera finalement à l'origine de nombreux paradoxes dans son approche de l'économie française, entre libéralisation et inflation technocratique et fiscale. A son arrivée à l'Elysée en 1976, la dette publique représente 15% du PIB, note le Sénat. Lorsqu'il quitte la rue du Faubourg Saint Honoré en 1981, celle-ci atteint 22% du PIB national, selon l'Insee.

« Dévoué à l'administration de son pays. Ministre pendant 12 ans, sous les présidences de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou, il contribua à assainir les finances publiques et à développer l'économie de la France durant les Trente Glorieuses », a salué l'Elysée dans un communiqué ce jeudi.

Porté à ses débuts par le vent de la croissance