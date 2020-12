L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est mort ce mercredi soir à l'âge de 94 ans, «entouré de sa famille» dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher. L'ancien chef de l'Etat avait été hospitalisé dans «le service de cardiologie» de l'hôpital de Tours le 17 novembre pour une « insuffisance cardiaque », avait indiqué son entourage qui a annoncé son décès ce mercredi soir en précisant qu'il s'était éteint "des suites du Covid-19". En septembre, il avait déjà été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, pour «une légère infection aux poumons».

Valéry Giscard d'Estaing avait fait l'une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui fut son Premier ministre de 1974 à 1976 et son principal adversaire à droite.

Entré à l'Elysée à 48 ans, battant sur le fil François Mitterrand d'une flèche assassine ("vous n'avez pas le monopole du coeur, Mr Mitterrand"), le plus jeune président de la Vème République a dirigé la France de 1974 à 1981 en imposant un style radicalement nouveau, qui en fait l'inventeur de la communication politique moderne, avec ses "conversations au coin du feu" au coeur des foyers des Français les plus modestes. Valéry Giscard d'Estaing a incarné l'entrée dans la modernité d'une France qui doit s'adapter à marche forcée à un nouveau monde marqué par deux chocs pétroliers et l'apparition du "chômage de masse". Il lui revient d'enterrer les Trente-Glorieuses au sortir de mai-68, et l'un des actes les plus marquants de sa présidence est la loi Veil sur le droit à l'avortement pour les femmes.

Premier non-gaulliste à s'emparer de l'Élysée, élu après le décès de Georges Pompidou, Giscard était le candidat d'un centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre et en cela une sorte de précurseur du "en-même-temps" macroniste, avec son livre "Deux Français sur trois".

Polytechnicien et énarque, issu d'une grande famille bourgeoise, VGE a bâti sa carrière rue de Rivoli comme grand argentier du Général de Gaulle après 1959, occupant le prestigieux et tout puissant ministère de l'Économie et des Finances. Battu le 10 mai 1981 par François Mitterrand, après la "trahison" de Jacques Chirac, qui fracturera la droite en créant le RPR, et quelques polémiques qui le mineront comme l'affaire "des diamants de Bokassa" ou celle des "avions renifleurs", VGE quitta l'Elysée sur un « au revoir » plein d'élégance un peu désuette, resté dans les annales de la télévision. Ce grand européen porta la Convention pour l'Europe, chargée de rédiger une constitution européenne, qui sera rejetée par référendum en 2005, à son grand dam. Économiste brillant, auteur de plusieurs romans dont "La princesse et le président" ou d'essais politiques, il a été élu en 2003 à l'Académie française. Dans son dernier livre, "Loin du bruit du monde" (XO), il met en scène un homme qui décide un jour de disparaître et de se réfugier en Afrique.