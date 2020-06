Déconfinement : après le Medef, Le Maire veut lui aussi accélérer le mouvement pour relancer la machine économique

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a déclaré jeudi son souhait que "l'activité économique reprenne plus vite" et "retourne à la normale cet été", alors que le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer dimanche sur la suite du déconfinement.

"Je vis au rythme des annonces de faillites, de licenciements, je pense à tous les Français", a également dit M. Le Maire sur LCI alors que près de 500.000 emplois nets ont été détruits pour le seul premier trimestre 2020.

Lire aussi : Coronavirus : la plus grave crise depuis la seconde guerre mondiale selon l'OCDE

"Il faut bien peser dans cet équilibre entre économique et sanitaire le coût que peut avoir la crise économique pour les plus fragiles", a encore dit le ministre, qui souhaite aussi que "le retour au travail soit plus massif".