Emploi : à Lannion, un « job dating » en ligne avec plus de 200 postes à pourvoir dans la tech et l’industrie

Le dynamisme des entreprises et des PME composant la Technopole Anticipa, l'agence de développement industriel de Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération, ne fléchit pas. A Lannion, petite ville des Côtes d'Armor de 20.000 habitants, les plus de 200 entreprises innovantes et industrielles qui composent cet écosystème en croissance poursuivent leur stratégie de recrutement.

Elles organisent les 29 et 30 septembre, sur l'heure du déjeuner, un « job dating » en ligne (sur le même principe que le « speed dating » pour la rencontre entre célibataires) avec plus de 200 offres à pourvoir dans la tech et l'industrie. Ces offres, déjà accessibles sur le site workinlannion.bzh, émanent de grands groupes internationaux, de PME et de startups telles qu'Orange, Nokia, Eca Group (systèmes robotisés), Apizee (visio-expertise) ou encore Novatech (électronique)

« Lannion propose des opportunités de carrière et des facilités d'installation grâce à ces deux journées pour tout changer » souligne Estelle Keraval, directrice de la Technopole Anticipa, précisant que 400 recrutements ont été actés en 2021, dont 12% extérieurs au département.

« Les candidats vont bénéficier d'une présentation des entreprises qui recrutent, de leurs conditions d'accueil et des atouts du territoire y compris sur les dispositifs d'accueil, d'accès au logement et les aides à la recherche d'emploi pour les conjoints » détaille-t-elle.

Opérateur / technicien, ingénieur optique ou DRH

Dans ce bastion des télécoms et des nouvelles technologies, les activités de sociétés telles qu'Orange, Qualcomm, le géant américain des télécoms qui développe à Lannion sa plateforme 5G/6G ou iXblue, dont la fibre optique a été embarquée par Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale (ISS), représentent déjà quelques 6.000 emplois. Ils se composent principalement de docteurs, chercheurs et ingénieurs en télécoms, photonique, électronique, logiciels ou cybersécurité.

Comme celui de la 5G, ce secteur est en forte croissance mais connaît une tension dans les recrutements.

Pour autant, les profils actuellement recherchés sont variés veut rassurer l'organisateur du job dating. Ils vont de l'opérateur / technicien électromécanique à l'ingénieur optique NPD, R&D / Data ou développement hardware en passant par les fonctions support, DRH, product line manager...

Afin d'attirer les candidats au déménagement, ces entreprises mettent en avant leur déploiement à l'international et les opportunités d'une carrière ouverte sur l'Europe et le monde.

« Environnement multiculturel épanouissant »

« Plusieurs PME à Lannion exportent leurs technologies mondialement et elles poursuivent leur croissance en 2022 » argumente la Technopole Anticipa dont la promesse est aussi de mettre en avant le profil international d'une partie de ces emplois.

« Les futurs collaborateurs basés à Lannion de Lumibird, qui a étendu sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis et au Japon, seront amenés à travailler avec les filiales à travers le monde et à s'y déplacer » confirme pour sa part cette entreprise, spécialiste européen des technologies laser et récent acquéreur de l'activité télémètres laser du groupe suédois Saab.

Lumibird annonce 20 postes à pourvoir tandis qu'Ekinops, fournisseur des solutions de télécommunications à 16 des 30 plus gros opérateurs mondiaux, a publié sept offres. L'entreprise recrute aussi activement sur la quasi-totalité de ses sites à l'international pour des « projets à échelle mondiale ». Réalisant 67% de son chiffre d'affaires à l'export, la PME a récemment renforcé sa présence en Amérique du Nord, au Brésil, en Suisse et au Royaume-Uni par le biais de croissances externes et de partenariats commerciaux.

« Ekinops accueille sur son site à Lannion de nombreux talents d'Amérique du Sud, d'Inde, des États-Unis et d'ailleurs, proposant à ses nouveaux collaborateurs un environnement multiculturel dans lequel s'épanouir », fait-elle savoir.

De même, Eco-Compteur cherche à recruter une vingtaine de nouveaux collaborateurs travaillant en lien avec ses équipes en Amérique du nord pour continuer à se développer. L'entreprise a déjà installé plus de 20.000 systèmes de comptage de piétons et cyclistes dans 55 pays et dans des villes comme Sydney, Paris, New-York ou le Mont-St-Michel.

Cadre de vie privilégié à 1.941 euros du mètre carré

En plus d'un marché de l'emploi dynamique, également porté par la croissance de secteurs comme la santé, le tertiaire ou le tourisme, Lannion vante son cadre de vie de « ville à taille humaine à proximité immédiate de la mer et de la Côte de granit rose ».

Afin d'attirer les candidatures, y compris celles de cadres franciliens, la Technopole Anticipa aide les futurs salariés à trouver un logement à distance, grâce à un partenariat avec l'agence de relocation Carrières Nomades, qui se charge de sélectionner les biens et de réaliser les visites sur place.

« En moyenne, pour un logement, il faut compter 1.941 euros du m2 autour de Lannion contre 10.177 euros du m2 à Paris », insiste Estelle Keraval.

