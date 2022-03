Intérim : Adecco lance un site d'offres d'emplois pour les réfugiés ukrainiens

Quasiment trois semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine, 15.000 personnes sont arrivées d'Ukraine en France, essentiellement des femmes et des enfants, d'après les derniers chiffres indiqués par la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, mardi 15 mars sur Europe 1. Des « déplacés » et non des « réfugiés », a-t-elle d'ailleurs affirmé, soulignant qu'il fallait plusieurs mois pour obtenir le statut de réfugié.

C'est en tout cas à leur attention que le groupe suisse Adecco a lancé le site internet baptisé adeccojobsforukraine.com. Disponible en ukrainien et en anglais, il liste des offres d'emplois afin de permettre aux personnes qui ont fui la guerre de trouver un emploi dans le pays où ils ont trouvé refuge. Une soixantaine de pays, là où le groupe est implanté, sont ainsi concernés. Les employeurs sont invités à y publier leurs offres disponibles.

La plateforme fournit également un accès à des conseils, notamment pour la rédaction de CV et recherche d'emploi mais aussi des liens vers des ressources pour aider les réfugiés à trouver un logement, ainsi que vers les sites gouvernementaux expliquant la réglementation locale du marché du travail.

Aider les personnes déplacés à retrouver du travail

Le groupe s'était déjà engagé lors de crises précédentes ou toujours en cours, telles que l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan, pour aider à accéder au marché du travail, en particulier au Royaume Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Grèce, précise le groupe suisse dans un communiqué.

« Depuis plus d'une décennie, nous avons travaillé pour permettre aux personnes déplacées par des conflits de réintégrer le monde du travail dans leur pays d'accueil », a déclaré Alain Dehaze, le patron d'Adecco, expliquant que le groupe entend utiliser cette expérience pour soutenir les réfugiés ukrainiens.

Le groupe n'est pas présent en Russie ni en Ukraine, mais a contribué au recrutement de nombreuses personnes venues d'Ukraine dans les pays voisins au cours des dernières années, précise le communiqué.

Déjà 3 millions de réfugiés

« Nous avons maintenant atteint la barre des 3 millions en termes de mouvements de population hors de l'Ukraine », a par ailleurs indiqué mardi 15 mars Paul Dillon, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.

Sur ce nombre total de réfugiés, plus de 1,4 million sont des enfants selon les chiffres de l'Unicef, et 157.000 sont des ressortissants d'autres pays fuyant l'Ukraine, a précisé l'institution.

La Pologne est le pays qui accueille de loin le plus grand nombre de personnes. Environ 1,79 million de personnes y ont ainsi trouvé refuge depuis le 24 février, selon le tableau de bord du Haut Commissariat aux réfugiés de mardi et des chiffres donnés par les autorités.

La Roumanie, la Hongrie et la Moldavie sont aussi des destinations prisées par les réfugiés, dont un grand nombre continue ensuite son périple ailleurs en Europe, pour y retrouver de la famille ou des amis.

Pour rappel, depuis un accord conclu le jeudi 3 mars par les 27 États européens, les réfugiés en provenance d'Ukraine bénéficient dans l'Union européenne d'une « protection temporaire », qu'ils soient ressortissants ukrainiens ou résidents de longue date dans ce pays. Cela les exonère d'une demande d'asile pour se trouver en situation régulière, empêche leur expulsion et leur donne le droit de travailler pour les 18 mois à venir. C'est par ailleurs la première fois que le dispositif est activé par les Vingt-Sept depuis sa création en 2001.

La France peut accueillir 100.000 réfugiés

« Nous pouvons aujourd'hui accueillir jusqu'à 100.000 personnes réfugiées sur le territoire national et nous continuons de travailler sur des scénarios où nous pourrions en accueillir davantage », a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin​.

Face à l'arrivée de réfugiés, un "hub" ouvre ce mercredi dans l'un des halls du Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, pour centraliser l'accueil des Ukrainiens, a annoncé Marlène Schiappa. Le bâtiment de « 5 000 mètres carré » devrait également permettre d'héberger sur place environ 500 personnes, a précisé Didier Leschi, patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à l'AFP.

Pour permettre à tout un chacun de se mobiliser en faveur de l'accueil des personnes réfugiées et déplacées en France, une plateforme baptisée « Je m'engage pour l'Ukraine » a aussi été mise en ligne par le gouvernement. Elle permet aux collectivités territoriales, entreprises, associations, fondations ou aux particuliers de proposer un hébergement, des services, ou encore de recruter des bénévoles.

(Avec AFP)