Investissements étrangers : la France dans le Top 5 des pays les plus attractifs du monde

La France gagne les faveurs des investisseurs étrangers. Pour cause, selon A.T. Kearney, la France a progressé dans la hiérarchie des pays les plus attractifs de la planète. L'Hexagone intègre, pour la première fois, cette année, le « Top 5 » du classement du cabinet américain avec une attractivité qui dépasse celle de la Chine.

A closer look at the #FDI Confidence Index shows where investor optimism has increased in the past year; among the Index's top 5 countries, #Canada had the biggest increase. https://t.co/lBQxSCMFdd pic.twitter.com/tyvWmSuIBR — A.T. Kearney (@ATKearney) 12 mai 2019

La confiance dans l'économie française, qui "a fortement augmenté depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017", n'a pas été "affectée par le mouvement des 'gilets jaunes'", note le cabinet de conseil pour expliquer la présence de la France à ce palmarès tout en indiquant que le pays "reste compétitif" parmi les nations développées.

Les États-Unis font la course en tête

Pour la 7e année consécutive, les États-Unis occupent la première place du classement des pays les plus attractifs. Une position liée à "son vaste marché domestique", sa "fiscalité compétitive" et ses "capacités technologiques", souligne A.T. Kearney. Arrivent ensuite l'Allemagne, le Canada et le Royaume Uni qui conserve sa quatrième place malgré la perspective du Brexit. La Chine, qui avait occupé la tête de ce classement entre 2002 et 2012, tombe pour sa part à la 7ème place, soit son plus bas classement depuis la création de cet indice voilà 20 ans.

Parmi les explications avancées figurent le "ralentissement de la demande intérieure", le "recul des exportations", les "inquiétudes croissantes sur le niveau d'endettement des entreprises chinoises" et "l'impact de la guerre commerciale avec les Etats-Unis". Au total, "22 des 25 premières places sont occupées par des pays développés", souligne A.T. Kerney. Une situation qui tient, selon le cabinet de conseil, à l'importance accordée par les investisseurs à la question "de la gouvernance et de la régulation".