"L'affaire Ghosn n'est pas une affaire française" dixit Amélie de Montchalin (LREM)

L'affaire Carlos Ghosn, qui a fui le Japon pour le Liban, "n'est pas une affaire française" mais concerne Beyrouth et Tokyo, a estimé vendredi la secrétaire d'État française aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.

"Il n'y a pas d'affaire en France, ce n'est pas une affaire française. On est sur un sujet qui, aujourd'hui, concerne le Liban et le Japon", a-t-elle estimé au micro de la radio RTL. "S'il y a un sujet aujourd'hui légal, il est entre le Liban et le Japon".