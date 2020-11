L'économie française devrait chuter entre 9% et 10% en 2020, selon l'Insee

Les effets terribles de la pandémie jouent les prolongations. Selon la dernière note de conjoncture de l'Insee rendue publique ce mardi 17 novembre, le produit intérieur brut (PIB) de la France chuterait entre -9% et -10% en 2020. Après un plongeon historique au printemps et une saison estivale meilleure que prévu, l'hiver s'annonce morose. Le renforcement des mesures de restriction avec l'application du couvre-feu, d'abord dans les grandes métropoles puis dans les 54 départements, et le second confinement ont plombé tout espoir d'une reprise rapide et durable de l'économie.

Si le deuxième confinement est plus souple qu'au printemps, de nombreux secteurs risquent à nouveau de pâtir de la seconde vague de l'épidémie à l'automne et des fermetures administratives. "Le choc est moins brutal que celui du premier confinement. Après la sidération du premier confinement, c'est l'adaptation pour le second confinement " a expliqué le chef du département de la conjoncture à l'Insee, Julien Pouget, lors d'un point presse. En outre, si les annonces relatives au vaccin ont apporté des lueurs d'espoir, beaucoup de doutes et d'incertitudes planent sur l'efficacité de ces traitements, l'accès aux vaccins et le consentement des populations. "La perspective d'un vaccin, si elle se concrétise, suggère que l'horizon de fin de crise sanitaire pourrait se rapprocher" ajoute l'économiste.

Un second confinement moins coûteux qu'au printemps

Les mesures de confinement décidées ces dernières...