L’inflation revue à la hausse en France en août

Décidément, l'inflation a le cuir solide. Après plusieurs mois de ralentissement de la hausse des prix, cette dernière a effectué un sursaut le mois dernier à 4,9% sur un an après 4,3% en juillet, selon l'estimation définitive de l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee ce vendredi. Il s'agit d'une légère augmentation de sa première estimation qui s'établissait à 4,8%.

Lire aussiEn France, la croissance économique s'essoufflerait à 0,6% en 2023 selon l'Insee

Le soubresaut de l'inflation a surtout été nourri par les prix de l'énergie. Ils ont augmenté de 6,8% sur un an en août (après un recul de 3,7% en juillet), en raison de la hausse de 10% des tarifs de l'électricité et du rebond des prix de l'essence. Les prix de l'alimentation - un des principaux moteurs de l'inflation -, eux, ont continué à enregistrer une hausse à deux chiffres (11,2%), mais marqué un ralentissement par rapport à juillet (12,7%), de même que les prix des services (3%) et des produits manufacturés (3,1%) qui ont également ralenti.

Contrairement à l'inflation totale, l'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus fluctuants comme l'énergie et certains produits alimentaires, et permet ainsi de dégager une tendance de fond sur l'évolution des prix, s'est inscrite en baisse, à 4,6% sur un an en août, après 5% en juillet. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour des comparaisons à l'échelle européenne, a pour sa part, augmenté de 5,1% en juillet à 5,7% en août.

Un retour à la normale qui se fait attendre

Ce soubresaut retarde le retour à l'objectif de 2% d'inflation fixé par la Banque centrale européenne. Et cette stagnation temporaire de l'inflation au-dessus de 4% n'est pas seulement visible en France. L'inflation moyenne en zone euro s'est en effet stabilisée à 5,3% en août, soit le même niveau qu'en juillet selon les chiffres d'Eurostat.

Lire aussiHausse des taux : la BCE refuse de baisser la garde, l'inflation est encore trop forte

Cette ténacité a d'ailleurs été vue comme un argument de choc pour la BCE, qui a annoncé, jeudi un relèvement, pour la dixième fois consécutive, de ses taux directeurs, de 0,25 point. À compter du 20 septembre, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,5%, 4,75% et 4%, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis la création de la monnaie unique en 1999.

L'inflation italienne continue de baisser, à rebours de ses voisins Contrairement à la France et à la moyenne de la zone euro, la hausse des prix à la consommation a connu un coup de frein en août en Italie le mois dernier, passant à 5,4% sur un an, contre 5,9% en juillet, selon des données définitives publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (Istat). La décélération de l'inflation sur un an est due surtout au ralentissement de la hausse des prix des produits énergétiques non réglementés (de +7% à +5,7%) ainsi que des produits alimentaires transformés (de +10,5% à +10%) et non transformés (de +10,4% à +9,2%). Néanmoins, comme dans les autres pays européens, sur un mois, les prix à la consommation ont cependant augmenté de 0,3%, en raison du récent rebond des tarifs des produits énergétiques réglementés (+1,1%) et non réglementés (+1,7%).

(Avec AFP)