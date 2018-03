La Banque de France revoit à la hausse sa prévision de croissance pour 2018

L'institution monétaire prévoit en revanche des à-coups en 2018 et 2019 pour l'inflation, celle-ci devant remonter à 1,6% cette année puis se replier à 1,4% l'an prochain. Mais elle devrait ensuite se redresser "vers 1,9%" en 2020. (Crédits : Charles Platiau)

C'est 0,2 point de plus que la prévision publiée en décembre dernier. La Banque de France se montre plus optimiste que prévu pour 2018. Le gouverneur de l'institution monétaire se montre toutefois prudent et appelle à un "effort dans la durée".