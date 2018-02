La formation professionnelle, "véritable trappe à inégalités professionnelles"

« Lorsque les considérations d'égalité au sein de la société rejoignent les intérêts économiques du pays et des acteurs, il n'y a aucune raison d'hésiter », argumente le rapport rendu par Catherine Smadja, en collaboration avec le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle.

Le texte s'inscrit dans la continuité du Tour de France mené par la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, en préambule à un projet de loi prévu fin-mars. Il intervient également alors que le gouvernement a lancé des négociations entre les partenaires sociaux pour réformer la formation professionnelle.

Le texte transmis, fort de plus d'une centaine de pages, dresse de nombreux constats alarmants quant aux inégalités salariales. Il rappelle en introduction que si, les lois se sont succédées pour tenter de faire respecter le traditionnel crédo « à poste égal, salaire égal », les chiffres sont sans équivoque :

«être une femme est un handicap sur le marché du travail français».

Les femmes gagnent toujours, environ, 24% de moins que leurs homologues masculins et le noyau inexpliqué s'élève à 9%. 9% d'écart entre une femme et un homme qui ont le même poste dans la même entreprise. Si pour éclairer d'une part et éradiquer ensuite ce problème, des inégalités sont remarquables dès les études : les femmes se tournent en effet vers des spécialisations ou des métiers moins rémunérateurs ; les disparités se poursuivent ensuite. La preuve en est, la féminisation des licences et des masters progresse de 4% dans le monde ces 10 dernières années tandis alors qu'elle diminue de 3% en France, rappelle le rapport. Le monde du travail n'est pas exempt d'inégalités : en atteste la faible mixité de nombreux métiers :

« Sur un total de 86 métiers, 47% des femmes sont concentrées sur 10 métiers alors que les 10 métiers employant le plus d'hommes n'en réunissent que 31%. »

À cela, s'ajoute tout un panel de difficultés supplémentaires tout au long de la vie professionnelle. Le rapport élaboré par Catherine Smadja alerte donc le gouvernement d'une part sur les risques avérés d'accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.

« Le constat est net : la formation professionnelle ne permet pas de renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, on peut même avancer l'argument qu'elle renforce aujourd'hui les inégalités. »

Revalorisation salariale après la formation, accès, informations : les femmes largement discriminées

Pour amener le sujet, le texte rappelle tout d'abord que la formation professionnelle a fait l'objet de nombreuses réformes, mais que, « malgré des actions locales nombreuses, les discours sur l'égalité professionnelle tardent à faire sentir leurs effets ». Sans surprise, « les femmes sont clairement désavantagées au regard de l'accès aux principaux dispositifs de formation », constate Catherine Smadja. Seuls 40% des salariées, sur celles y ayant la possibilité, bénéficient du plan de formation des entreprises. Pourtant, paradoxalement, elles sont davantage demandeuses face à leurs homologues masculins et se sont même emparées des nouveaux outils de formation professionnelle tels que le compte personnel de formation (CPF) ou le conseil en évolution professionnelle -dont elles représentent 70% des bénéficiaires.

La question de l'accès est aussi au centre des inégalités puisque le taux d'accès des hommes s'élève à 45% contre 43% pour les femmes. Une inégalité qui augmente chez les cadres (57% des femmes cadres se sont formées contre 62% des hommes) et qui grimpe du côté des salarié.e.s moins qualifié.e.s (« huit points séparent le taux d'accès à la formation des hommes et des femmes employé.e.s et jusqu'à neuf points ceux des ouvriers et des ouvrières. »)

Et après avoir bénéficié d'une formation, les femmes continuent de subir des inégalités puisque du côté des rémunérations après formation, la valorisation financière est supérieure chez les hommes (8,5% bénéficient d'une augmentation salariale contre 6,7% chez les femmes).

Face à cela, les femmes ont plus de difficultés pour suivre une formation, surtout lorsqu'elle a lieu hors temps de travail et elles ont moins accès à l'information la concernant.

Le tournant du numérique, une opportunité pour les femmes ?

Malgré des remarques alarmantes, le constat n'est pas tout noir puisque Catherine Smadja rappelle que le numérique, qui apporte des changements technologiques et des évolutions des métiers, représente l'opportunité de « rattraper les inégalités ».

« C'est le bon moment d'agir, note le rapport, puisqu'il y a la véritable prise de conscience que le pays doit agir. [...] Il y va du respect du principe d'égalité, mais aussi de l'avenir économique du pays et de la réussite économique des entreprises. »

Avant d'ajouter que, selon France Stratégie, « faire converger les taux d'emploi et d'accès aux postes élevés des personnes discriminées - même sans toucher aux questions de temps partiel - rapporterait 7% du PIB, soit environ 150 milliards d'euros. Des gains économiques auxquels les femmes contribueraient en l'occurrence à hauteur de 97%. »

Un projet de loi fin mars



Pour aiguiller le gouvernement vers des pistes d'amélioration, le rapport fait état de plusieurs recommandations. Il appelle à « penser l'égalité comme une stratégie globale » c'est-à-dire en inscrivant un « réflexe égalité » dans l'ensemble des politiques publiques ou stratégies d'entreprises concernant l'emploi et la formation.

Le rapport invite à mener un grand programme de communication et d'information sur les possibilités de formation pour les femmes et à « mieux orienter les jeunes filles et femmes vers des parcours complets de formations pour des métiers d'avenir ». Cela va d'une gestion prévisionnelle des besoins en mains-d'œuvre, à la concertation entre les branches professionnelles et les régions en passant par la création de « parcours gagnants vers l'emploi » en favorisant un « sourcing » de femmes. Et, pourquoi pas à des « objectifs chiffrés de participation de femmes ». Des quotas, qui, dit le rapport, peuvent être d'abord indicatifs puis contraignants au bout de 3 ou 5 ans si la progression est insuffisante.

Enfin, faciliter l'accès et le suivi des formations continues pour les femmes (mesures pratiques, formations en ligne, mentorats, remise à niveau après un congé maternité...) est également nécessaire d'après le rapport.

@MarleneSchiappa : "Les femmes se forment pour rester à leur poste de travail, les hommes se forment pour évoluer professionnellement."#Egapro pic.twitter.com/EJrKHmqr3v — CSEP (@CSEPfh) 20 février 2018

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle devrait, quant à lui, rendre ses recommandations à la secrétaire d'État à la fin du mois de mars. Une nouvelle contribution au Tour de France de l'Égalité, préambule du projet de loi à venir, juste après.

> Pour aller plus loin, le rapport complet à lire ici.