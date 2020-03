Le boom du télétravail (grèves, coronavirus) , ça ne plaît pas à tout le monde (Enquête)

Face aux grèves des transports et aux risques d'épidémies, le télétravail s'impose de plus en plus et les exemples pullulent d'entreprises qui incitent leurs salariés à travailler chez eux à cause du coronavirus, de Google et Twitter à Eni, Tod's ou UniCredit en Italie.

En France, plus d'un tiers des salariés du privé (34%), la moitié en Île-de-France, ont recouru au télétravail pendant les grèves contre la réforme des retraites de décembre 2019, selon une étude CSA pour Malakoff Humanis publiée jeudi.

Une enquête menée du 6 au 15 février n'a pas pu mesurer l'impact du coronavirus, encore à ses prémices, mais 27% des entreprises déclarent avoir déjà incité leurs salariés à télétravailler en période d'épidémie, et 36% des salariés indiquent que leur entreprise les a effectivement incités à travailler chez eux afin d'éviter toute contamination ou arrêt de travail.

A l'époque, il s'agissait plutôt de la grippe saisonnière et de la gastro-entérite, mais le coronavirus a accéléré le recours au télétravail, y compris imposé.

Facilité par les ordonnances Macron de l'automne 2017, le télétravail se fait pour 72% des entreprises sur simple accord avec le salarié (oral, courrier ou par mail), indique l'étude conduite auprès de 1.610 salariés d'entreprises du privé de plus de 10 salariés.

Pas d'obligation sauf cas de force majeure (épidémie...)

Il ne peut être imposé au salarié, sauf en cas de "circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure", pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, selon le code du travail.

En Alsace, un tiers des salariés du site du groupe Merck à Molsheim (Bas-Rhin), soit quelque 600 personnes, sont en télétravail au moins jusqu'à la fin de la semaine, après qu'une employée a été contaminée par le Covid-19.

Des métiers que s'y prêtent, et d'autres pas du tout (BTP...)

Chez Malakoff Humanis, 300 salariés habitant l'Oise, un des foyers épidémiques, ont été mis au télétravail pour 14 jours. Un comité directeur a enjoint mardi les salariés qui télétravaillent habituellement un jour par semaine à passer à trois jours, et les plus vulnérables sont incités à le faire toute la semaine.

Déjà en temps normal, plus de 30% de ce groupe de 11.500 salariés, dont 5.600 en France, pratiquent le télétravail. Les métiers (assurance et prévoyance) s'y prêtent particulièrement, contrairement à d'autres secteurs comme le bâtiment.

Selon le baromètre 2019 de Malakoff Humanis, 60% des salariés d'entreprises de plus de dix salariés pensent que leurs tâches ne se prêtent pas au télétravail.

Après l'essor, le recours au télétravail plafonne en 2019

Après une forte progression entre 2017 (25% de télétravail) et 2018 (29%), le recours au télétravail se stabilise en France à 30% des salariés en 2019.

Ce qui conduit Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation, à estimer que "le télétravail est presque à maturité", avec une marge de progression réduite.

"Grignoter les 60% d'emplois jugés peu propices au télétravail va prendre du temps", estime-t-elle.

Ainsi, les plus petites entreprises sont handicapées par leur faible équipement en outils collaboratifs et certains métiers ne le permettent pas.

Le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O, a lancé mardi "un appel" aux entreprises du numérique pour qu'elles proposent leurs outils de travail à distance à tarif réduit ou à titre gratuit.

Le télétravail pose toutefois des difficultés en termes de management des équipes pour 47% des dirigeants interrogés par l'enquête, et de sécurité des données pour 44% d'entre eux. Côté bénéfices, les managers y voient "un meilleur équilibre de vie pour les salariés" (93%) mais aussi un gain d'image (73%) et une baisse de l'absentéisme (51%).

Pour leur part, les télétravailleurs plébiscitent l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (89%) et la diminution de fatigue (86%), notamment grâce à la suppression du temps de trajet.

Mais paradoxalement, ils sont 58% à déplorer un empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée, voire un risque d'addiction au travail (51%).

Quatre salariés télétravailleurs sur dix ont en outre peu ou pas de contact avec leur équipe lors des jours de télétravail, ce qui peut créer un sentiment d'isolement, particulièrement si le nombre de jours télétravaillés est important.