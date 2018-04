Le CGET en panne de stratégie avec son cinquième patron en quatre ans

Après Éric Delzant, Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Jean-Michel Thomary, Jean-Benoît Albertini, le CGET, établissement public né fin mai 2014 de la fusion de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité territoriale (DATAR), du secrétariat général du Comité interministériel des villes (SGCIV) et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), verra arriver, le 23 avril prochain, un cinquième commissaire général en la personne du préfet Serge Morvan en moins de quatre ans.

En interne, la nomination du préfet Jean-Benoît Albertini, « appelé à d'autres fonctions » au conseil des ministres du 4 avril dernier, est très mal vécu :

« Dès qu'il est arrivé en septembre 2017, il a pris son rôle à cœur. Ça été la stupeur quand il est parti ! Quand on me demande en interne si ce départ est le fait de son positionnement, je ne sais pas quoi répondre. On ne comprend pas très bien à vrai dire ce qui s'est passé », explique Joëlle Martichoux, chargée de mission Politique de la ville et élue CFDT représentante du personnel.

À quoi ressemblera l'Agence nationale de la cohésion des territoires ?

En effet, le préfet Morvan, ancien directeur général des collectivités locales à l'Intérieur et en même temps « dir'cab' » du secrétaire d'État à la Réforme territoriale André Vallini sous le quinquennat de François Hollande, est chargé de « préfigurer » l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) d'ici à mi-mai. Annoncée par Emmanuel Macron lors de la première Conférence des territoires au Sénat en juillet 2017, tout le monde au CGET ignore à quoi elle ressemblera.

« On ne sait rien du tout, s'alarme une autre salariée de l'agence, si ce n'est qu'il y a plusieurs scénarios sur la table. Fin janvier 2018-début février, une réunion interministérielle a annoncé l'ANCT comme un service à compétence nationale rattaché au CGET. Février-mars, c'est remonté au chef de l'État et au Premier ministre, et mi-mars, face à ce silence sidérant, on a interpellé le cabinet de Jacques Mézard ».

Ainsi, quand le 4 avril dernier, les fonctionnaires ont appris que leur chef « avait été démissionné » alors qu'il défendait cette piste d'« un CGET fort », ils se sont dit que « ça n'avait pas plu » à l'exécutif. Aussi ont-ils décidé le 6 avril d'adresser une lettre ouverte au Président pour lui signifier qu'ils sont « déboussolés » avant de monter ce 13 avril un espace collaboratif pour que les agents apportent des propositions au nouvel arrivant et à l'Élysée.

Flou sur le plan Borloo

Si la conseillère d'Emmanuel Macron chargée de la cohésion des territoires, Anne-Claire Mialot, leur a déjà répondu que le chef de l'État était prêt à recevoir leurs contributions, Joëlle Martichoux, déléguée CFDT du personnel, entend bien insister : « On souhaite faire remonter nos idées au Président et on va demander à être reçu au plus vite par le commissaire Morvan ».



En revanche, le plan Borloo ne rentre pas dans leur périmètre, du moins pour l'instant car là encore, le flou règne.

« On ne sait rien de ce qui se trame, concède une autre source, Il est hébergé au cabinet du ministre, mais peu de choses filtrent. Les ministres eux-mêmes ne savent pas encore ce qu'il va en sortir. Rappelez-vous qu'il a été missionné par Emmanuel Macron ».

Autre idée qui avait été émise, peu après la conférence des territoires de juillet 2017, par le député (UDI) du Loir-et-Cher Maurice Leroy : la création d'une Agence nationale de la revitalisation des territoires ruraux. Là encore, « on n'en a jamais entendu parler, désolé », répond-t-on en interne.