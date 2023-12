Le macronisme se fracasse sur le projet de loi immigration

Le projet de loi immigration déchire les macronistes. Après de longues et difficiles heures de tractations, l'accord sur un texte trouvé ce mardi par les députés et sénateurs en commission mixte paritaire (CMP), avec le soutien du RN, a mis le feu aux poudres dans la majorité présidentielle, l'opposition de gauche mais aussi au sein du gouvernement. Alors que le texte a été voté après 20 heures au Sénat et sera soumis au vote à l'Assemblée nationale dans la foulée, les ministres Aurélien Rousseau (Santé), Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur) et Patrice Vergriete (Logement) ont menacé en fin de journée de démissionner si le texte était voté. Ces trois membres du gouvernement, ainsi que leurs collègues Clément Beaune (Transports), Rima Abdul Malak (Culture) et Roland Lescure (Industrie) et le président de la commission des Lois à l'Assemblée nationale, Sacha Houlié (et président de la CMP), tous membres de la branche gauche de la macronie, devaient se réunir dans la soirée. De son côté, Emmanuel Macron a convoqué en urgence une réunion à l'Elysée avant le vote. Etaient présents, la Première ministre, les présidents de groupe et les chefs de partis de la majorité, a précisé l'Elysée.

« Une victoire idéologique », pour Marine Le Pen

Si le RN et LR se gargarisaient du contenu du texte - « notre texte », selon le président de LR Éric Ciotti- , qui traduit selon Marine Le Pen une « victoire idéologique du Rassemblement national puisqu'il est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale », un député Renaissance, macroniste de la première heure, résumait ce soutien du RN comme un « baiser de la mort pour la majorité ». « On est dans la main du RN, on a perdu sur tous les tableaux » et Marine Le Pen « a tout gagné », s'exaspère une députée du groupe centriste.

Outre les ministres, les appels à retirer le projet de loi étaient nombreux. Allié historique du président, le président MoDem François Bayrou a fait savoir qu'il « n'acceptera pas » un texte « revendiqué ». Même chose du côté du groupe de députés Liot (qui ne fait pas partie de la majorité), lequel, par la voix de son président de groupe, Bertrand Pancher, a demandé au gouvernement de retirer le texte « parce que nous sommes face à une grave crise politique ».

Le Medef contre le texte

Pour le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, « le nouveau macronisme a pris le train piloté par l'extrême droite ». Numériquement, les voix du RN pourraient en effet faire pencher la balance. Seule une trentaine de députés de l'aile gauche de Renaissance pourrait en effet ne pas voter le texte. Les opposants à un texte trop dur ont également reçu le soutien du Medef, par la voix de son patron Patrick Martin, qui a souligné que l'économie française aurait « massivement » besoin de « main-d'œuvre immigrée » dans les prochaines décennies. Parallèlement, une cinquantaine d'associations, syndicats et ONG, dont la Ligue des droits de l'Homme, dénonçaient le texte « le plus régressif depuis au moins 40 ans » en France.

Des affirmations qu'a réfutées Elisabeth Borne

« Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi sur le contenu de notre texte », a lancé la Première ministre au chef de file des députés communistes André Chassaigne. « Sortez des slogans, des postures », « en voulant faire l'amalgame entre notre texte et les positions de l'extrême droite. Les mots, les mots ont un sens » , a-t-elle ajouté sous les hurlements des rangs de la gauche, durant les questions au gouvernement. André Chassaigne venait de prier les parlementaires qui voteront sur ce texte de ne pas « ajouter le déshonneur à la compromission », applaudi par les députés de gauche debout.

« L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe, parce qu'ils sont étrangers. L'extrême droite, c'est la préférence nationale. Nous, nous croyons dans l'intégration par le travail », a fait valoir la cheffe du gouvernement, en défendant un projet de loi « efficace » et « conforme (...) aux valeurs républicaines ».