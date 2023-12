La loi immigration fracture la majorité présidentielle, le ministre Aurélien Rousseau présente sa démission

Avec l'adoption définitive de la loi immigration, Emmanuel Macron a gagné une bataille parlementaire mais se retrouve confronté à une profonde fracture au sein de sa majorité, dont une partie s'est détournée d'un texte soutenu à la dernière minute par le Rassemblement national. Opposé à cette loi, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, a remis mardi soir une lettre de démission à la Première ministre, qui n'a pas annoncé si elle l'acceptait, a déclaré à l'AFP une source ministérielle confirmant une information du Figaro.

En poste depuis l'été dernier, Aurélien Rousseau avait fait savoir avant le vote par les deux chambres son opposition à la version du texte considérablement durcie par la droite lors de la commission mixte paritaire. D'autres ministres, Patrice Vergriete et Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur) notamment, en désaccord avec le texte, avaient également « mis leur démission dans la balance », selon une source ministérielle, citée par l'AFP. Eux mais aussi Clément Beaune (Transports) ont été reçus dans la soirée à Matignon.

Marine Le Pen « a tout gagné »

Signe du malaise dans la majorité, le président de la commission des Lois, Sacha Houlié, a voté contre le projet de loi. Et le président du groupe MoDem, Jean-Paul Mattei, s'est abstenu. Allié historique du chef de l'Etat, le président du MoDem, François Bayrou, avait en début de soirée fait savoir qu'il « n'acceptera(it) pas » un texte sur l'immigration « revendiqué » par le RN. Son groupe s'est finalement divisé lors du vote.

« Ça va laisser des traces. Et pas qu'au Parlement. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte des répercussions. Des collègues ont craqué physiquement (...) Ne pas tirer les leçons de l'épisode qu'on vient de vivre ce serait difficile », glissait après le vote une cadre de la majorité.

Se félicitant d'une « victoire historique pour la droite », le président des LR, Eric Ciotti, a appelé la majorité « en crise », à « tenir compte » du fait que les Républicains avaient permis « sur le fond et la forme l'adoption de ce texte ». « Qu'elle comprenne enfin que le en même temps est une impuissance ». « On est dans la main du RN, on a perdu sur tous les tableaux » et Marine Le Pen « a tout gagné », s'exaspérait une députée Renaissance. Dans cette atmosphère pesante, les membres du gouvernement se retrouveront pour un Conseil des ministres à l'Elysée mercredi matin.

Près d'un quart des députés de la majorité n'a pas voté pour

Le texte a été voté par 349 députés votant pour et 186 contre sur 573 votants. Le RN et la droite ont voté pour le texte, la gauche contre, chaque groupe faisant le plein de ses voix sauf le groupe communiste où il a manqué une voix. La majorité s'est en revanche divisée. Entre votes contre et abstentions, 59 voix lui ont manqué, sur 251 députés, soit près d'un quart de ses députés : 20 voix contre et 17 abstentions chez Renaissance, 5 voix contre et 15 abstentions au MoDem, et 2 voix contre chez Horizons. Dominé par la droite et le centre, le Sénat avait adopté par 214 contre 114.

« La majorité a fait bloc, la manœuvre du RN a échoué », a néanmoins estimé Elisabeth Borne, semblant passer outre les défections constatées dans son camp.

Sur X, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est quant à lui félicité de l'adoption d'un texte « fort et ferme », « sans les voix des (88) députés RN ». Le texte aurait en effet été adopté si les parlementaires d'extrême droite s'étaient abstenus. Le résultat aurait en revanche été différent s'ils avaient voté contre. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise a dénoncé une « écœurante victoire » acquise grâce aux voix de l'extrême droite. « Sans les 88 voix du RN = 261, soit moins que la majorité absolue (qui était à 265, NDLR)! (...) Un nouvel axe politique s'est mis en place », a-t-il réagi sur X.

De son côté, le RN s'est réjoui de sa « victoire idéologique », comme avait dit Marine Le Pen plus tôt dans la journée.

« Ce soir, si les députés du Rassemblement national votaient contre, ce texte ne passait pas contrairement aux mensonges proférés par Gérald Darmanin. C'est une victoire totale des idées défendues par Marine Le Pen », s'est félicité le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy.

Dans la foulée du vote, le PS a annoncé immédiatement après le vote un recours du Conseil constitutionnel, une démarche que le président de la République avait par ailleurs déjà annoncée.

Dans l'hémicycle, Gérald Darmanin a vanté un texte méritant d'être voté « pour la protection des Français », pour la « régularisation des travailleurs sans papiers », « pour la simplification de notre droit ». Il s'en est pris avec virulence à la gauche, l'accusant d'avoir trahi la « morale » en « quémandant les voix du RN » - une manière de prendre sa revanche sur la Nupes, dont la motion de rejet, votée par la droite et le RN, avait brutalement mis fin aux débats sur ce texte la semaine dernière dans l'hémicycle de l'Assemblée. Plongeant la macronie dans des tractations de la dernière chance avec la droite.

Gérard Darmanin a également vivement attaqué le RN, qui a décidé en dernière minute de voter pour le projet de loi, l'accusant de faire un « petit coup » politique pour mettre dans l'embarras la majorité, alors qu'il l'avait jusqu'à présent rejeté.

Le souvenir de 2018

Ironie de l'histoire ou continuité politique, c'est sur l'immigration, déjà, que la majorité macroniste s'était pour la première fois fissurée, en 2018. Quatorze députés du groupe s'étaient abstenus sur le projet de loi de Gérard Collomb, et un député -Jean-Michel Clément- avait voté contre, devançant l'exclusion en quittant le groupe. Une péripétie à l'époque de la majorité absolue, mais qui était déjà prise au sérieux.

« Abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel », théorisait alors le macroniste en chef de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Depuis, les députés du camp présidentiel ont connu la crise des « gilets jaunes », la perte de la majorité absolue, le 49.3 déclenché sur la retraite à 64 ans. Déjà à l'époque des retraites, les réfractaires avaient fait l'objet d'une forte pression.

Emmanuel Macron sera l'invité de l'émission C à Vous sur France 5, ce mercredi soir depuis l'Elysée. Le président de la République doit revenir « sur les moments clés de 2023 » et il « abordera les perspectives de 2024 (culture, sport, politique, économie) », a précisé France télévision dans un communiqué.