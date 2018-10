Le nombre d'emplois aidés dégringole

Le nombre d'emplois aidés poursuite sa chute. Selon une étude du ministère du Travail (Dares) publiée récemment, le nombre d'emplois aidés est en baisse de 339.000 (-22,3%) sur un an. La diminution des contrats aidés (-41%) et des aides à l'embauche ciblées (-38,5%) sont les principaux facteurs qui peuvent expliquer cette dégringolade vertigineuse. La volonté du gouvernement de réduire considérablement ce type de contrat semble fonctionner à plein régime. Mais cette stratégie pourrait s'avérer risquée. En effet, la faible hausse des contrats en alternance (+4,1% en un an) est loin de compenser la baisse importante des emplois aidés. Pour le gouvernement qui ne cesse de rappeler qu'il faut réduire le chômage, la tâche est encore immense alors que la France fait encore partie des mauvais élèves de l'Union européenne. Selon les derniers chiffres de la Commission européenne, le taux de chômage dans l'Union européenne est tombé à 6,8% au sens du bureau international du travail en août dernier contre 8,1% en zone euro et 9,3% en France. Paris arrive ainsi en quatrième position du Vieux Continent derrière la Grèce, l'Espagne, et l'Italie.

Une baisse massive des emplois aidés

A la fin du mois de juin dernier, 280.000 salariés bénéficiaient d'un contrat aidé (*). Le nombre de jeunes en emploi d'avenir baisse de 8.000 au second trimestre et de 46.000 sur un an. Le nombre de contrats en CUI-CAE plonge avec -44.000 au second trimestre et -162.000 sur un an. Les principaux concernés seraient les moins de 26 ans et les plus de 55 ans, des populations souvent frappées par un chômage bien plus important que la moyenne nationale. Le chômage de longue durée est particulièrement visible chez les plus âgés.

L'alternance loin de compenser

En parallèle des chiffres sur les emplois aidés, la publication des chiffres sur les contrats en alternance indique que les alternants sont loin de compenser la baisse des emplois aidés. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, le nombre de bénéficiaires d'un contrat en alternance s'élevait à 631.000 à la fin du mois de juin dernier, "quasi stable par rapport au trimestre précédent." Sur un an, les effectifs ont augmenté de 25.000 (4,1%). Sur ce total, 15.000 contrats d'apprentissage (+3,7%) et contrats de professionnalisation (4,8%) ont été signés. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi bénéficiant de formation ont également diminué. Selon les données de l'étude, 228.000 personnes en recherche d'emploi étaient en formation à la fin du mois de juin en baisse de 11,8% par rapport à juin 2017 (-31.000).

Quelles perspectives ?

L'emploi dans le secteur non marchand a diminué au cours du premier semestre avec la baisse du nombre de bénéficiaires de contrats aidés. Pour l'Insee qui a publié le 4 octobre dernier sa note de conjoncture, "cette diminution serait atténuée par la montée en charge graduelle du nouveau dispositif de contrats aidés 'Parcours emploi compétences (PEC)." Entre janvier et juin, 43.000 contrats de ce type ont été signés. Lors de la présentation du budget 2019, le ministre des comptes publics Gerald Darmanin a confirmé que 130.000 emplois aidés seraient financés l'année prochaine contre 200.000 en 2018. L'entourage de la ministre du Travail Muriel Pénicaud expliquait récemment que "autour de 140.000 PEC" seulement devraient être conclus en 2018, une sous-consommation liée à "un basculement vers un dispositif plus qualifiant et plus contraignant pour les employeurs" d'après des propos rapportés par l'AFP. Pour de nombreuses collectivités et associations, la tâche pourrait s'avérer compliquée dans les prochaines années.

(*)parcours emploi compétences, contrat unique d'insertion, emploi d'avenir ou contrat dans une structure de l'insertion par l'activité économique.