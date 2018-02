Le président Macron compare les retraites des agriculteurs à celle des cheminots

(Crédits : CHARLES PLATIAU)

Interpellé par un cheminot au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a parlé de cash de la future réforme de la SNCF dont Matignon doit préciser la méthode ce lundi. « Le monde n'est plus comme avant » a-t-il dit : on ne peut pas avoir d'un côté des agriculteurs « qui n'ont pas de retraite » et des cheminots embauchés avec le même statut « qu'il y a 50 ans » a dit le président de la République, lui-même « petit-fils de cheminot ».