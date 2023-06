Mort de Nahel : « Le risque est un embrasement comme en 2005, mais il est trop tôt pour le dire », Frédéric Dabi (Ifop)

LA TRIBUNE- Emmanuel Macron espérait tourner la page du conflit des retraites. La mort du jeune Nahel et les violences qui ont éclaté un peu partout depuis 24 heures chamboulent-elles ses plans ?

Frédéric Dabi - Oui. Après des mois où la préoccupation des Français se cristallisait sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron voulait passer à autre chose. Il parlait des 100 jours, même si l'expression n'a pas vraiment été perçue par les Français. Son déplacement à Marseille visait à ouvrir d'autres chantiers, celui de l'école notamment.

Avec les violences, après la mort de Nahel, il est sur une ligne de crête. Ces événements remettent sur le devant de la scène les critiques récurrentes qui lui sont faites sur l'inaction de l'Etat au niveau de la sécurité, de l'insuffisance des résultats.

Les Français, on le voit dans les enquêtes, font souvent le lien entre crise migratoire, problèmes sécuritaires et faits divers. Après le drame d'Annecy, après la professeur poignardée en plein cours, les soignantes violentées (dont une est décédée), le maire agressé... Beaucoup ont le sentiment que le pays n'est pas tenu, que l'Etat n'est plus maître chez lui, que le gouvernement est débordé.

Pour éviter des débordements, le gouvernement annonce d'importants déploiements de forces de l'ordre.

Certes, il y a la question des moyens, des services publics qui parfois sont défaillants, et du déclassement du pays. Mais, dans les enquêtes d'opinion, il est frappant de voir que la question se pose surtout, pour les Français, autour de la décision : autrement dit, ce n'est pas tant le sujet du nombre de policiers, de moyens déployés, qui marque les Français, que celle de l'insuffisance pénale.

Je note que la justice est bien plus souvent mise en cause que la police, qui garde plutôt sur le long terme une bonne image dans l'opinion. En revanche, la justice rime souvent avec inaction. Le sentiment d'une justice trop laxiste, des délinquants qui s'en sortent toujours, qui ne sont pas assez punis... revient de plus en plus dans nos études d'opinion. C'est très marquant, et c'est d'ailleurs ce qui nourrit une partie du vote d'Eric Zemmour ou de Marine Le Pen. Cela participe à l'idée de déclin du pays. Enfin, l'une des rares institutions qui garde une très bonne image dans l'opinion est l'Armée.

Y a-t-il un risque d'embrasement du pays, des banlieues comme à l'automne 2005 après la mort de Zyad et Bouna ?

L'exécutif fait tout pour l'éviter. Emmanuel Macron comme Elisabeth Borne font très attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu du côté des jeunes, mais il leur faut aussi préserver les forces de l'ordre. Eviter la bourde aussi comme avait pu le faire Christophe Castaner en dénigrant les policiers. La difficulté par rapport à 2005 tient au fait que des heurts ont éclaté dans des villes d'habitude relativement calmes : Clamart dans les Hauts-de-Seine en est un bon exemple.

Mais, si jamais, les violences duraient comme en 2005, ce serait une nouvelle crise que devra surmonter le pays après celle des Gilets jaunes, le Covid, l'inflation, la crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. On parle de fatigue démocratique. Il y aurait le risque pour Emmanuel Macron de se voir enfermer dans un « récit de crises ». Cela pourrait conforter encore le regard des Français sur un président qui ne gère que des événements dramatiques, en étant à la tête d'un Etat défaillant. Par ailleurs, évidemment pour Emmanuel Macron, ces violences ravivent le traumatisme des Gilets jaunes. Il avait alors été acculé face aux violences. D'où sa volonté de ne pas laisser la situation s'installer.

Ces derniers jours, bruissait la rumeur d'un remaniement. Est-ce que cela peut l'accélérer ?

Tout dépend, là encore, si les violences durent. Un remaniement, pour qu'il ait du sens, doit envoyer un signal politique. Il faudrait l'annonce d'une alliance avec un autre groupe par exemple. Pour l'instant, les enquêtes montrent qu'Elisabeth Borne n'est pas usée. Elle a même gagné quelques points dans les sondages ces dernières semaines. Quant à l'intérêt des Français pour un remaniement, les enquêtes montrent qu'il n'est pas très élevé. Les Français sont plus attachés à des résultats qu'à un casting.

Cela va-t-il favoriser les partis « extrêmes » ?

Pour la France Insoumise, ces émeutes urbaines ne sont pas forcément une bonne affaire. Car l'appel à la protestation est dangereux, cela met en avant le manque de responsabilité de cette formation politique. La majorité des Français ne veulent pas l'insurrection mais la sécurité. Cette séquence peut contribuer à fracturer encore un peu plus la Nupes, entre les partisans de la violence et les autres, qui prôneront des appels au calme.

Pour l'extrême droite en revanche, cette situation de chaos va nourrir les soutiens. Une des premières motivations du vote du Rassemblement national repose toujours sur le renforcement de la sécurité, et le soutien à la police.

La France prépare les Jeux Olympiques qui se tiendront l'an prochain. Quels seront les impacts de ces violences sur ce rendez-vous sportif ?

Si les émeutes se poursuivent plusieurs jours et s'intensifient, cela sera problématique. Car une grande partie des épreuves se tient en Seine Saint-Denis, en banlieue. Cela viendra conforter l'idée que le pays n'est pas tenu. Ce sera un très mauvais signal envoyé à l'étranger. Souvenez-vous en 2005, les images de violence avaient circulé sur CNN. Les Américains en parlaient comme de la guerre civile en France. Ce type de débordements n'est jamais bon pour le business, pour l'image du pays, pour la place de la France dans le monde.