🔴 En direct - Législatives : « Rien ne le guide, sinon ses intérêts propres », fustige Olivier Faure à propos de Macron

10H01 - Darmanin annonce qu'il « va proposer » la dissolution du groupe d'ultradroite GUD

Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait « proposer au président de la République » la dissolution du GUD (Groupe union défense), un syndicat étudiant d'ultradroite créé dans les années 70 et réactivé en 2022.

« C'est un groupe très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national. (...) Ce sont des gens qui pensent qu'il y a une suprématie blanche, qui portent des propos antisémites extrêmement graves » a ajouté le ministre de l'Intérieur sur BFMTV, précisant travailler sur ce dossier depuis « neuf mois ».

09H58 - 553.000 procurations déjà réalisées

553.000 procurations ont déjà été réalisées pour les élections. C'est « cinq fois plus que sur la même période des dernières élections législatives », a détaillé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que cela signifie ? Que « Les français vont se mobiliser, comme jamais ils se sont mobilisés pour élire des députés », a-t-il répondu au micro de BFMTV.

« Une élection de député c'est à la fois la politique nationale mais aussi la politique d'un territoire », a par ailleurs précisé le ministre.

09H38 - « Il faut qu'on refonde tout », a plaidé Bruno Retailleau

« Le pire c'est le front de la honte, le font de la gauche, mais le RN n'est pas la solution pour la France », a déclaré au micro de RMC Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, en faisant référence à une tribune publiée par François Fillon, ancien Premier ministre.

« Il faut qu'on refonde tout, et qu'on se remette en question », a-t-il également ajouté, en expliquant que la « droite est très affaiblie », mais la France en a « besoin ».

09H21 - « Rien ne le guide, sinon ses intérêts propres » a blâmé Olivier Faure à l'adresse de Macron

Après les propos tenus hier par Emmanuel Macron sur l'île de Sein (Finistère) à propos du Nouveau Front Populaire, Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialise n'a pas caché son amertume au micro de RTL : « Quand je le vois hier accumuler les fake news et être dans la transphobie, je me dis qu'il est en train d'épouser les propos les plus populistes qu'il a dénoncé depuis si longtemps ».

« Comment est-ce possible que cet homme élu et réélu pour faire face à l'extrême droite, enchaîne en réalité les reprises du discours de l'extrême droite ? », a-t-il également questionné. Avant de poursuivre : « Comment est-il possible qu'il ait fait voter une loi introduisant la préférence nationale en décembre, qu'il accuse les partis la gauche d'avoir une politique 'immigrationniste', et que lui, qui a rendu la PMA accessible aux couples de femmes, soit devenue transphobe ? ». « Rien ne le guide, sinon ses intérêts propres », a-t-il conclu.

07h54 - Après Macron, Christophe Béchu fustige à son tour le programme du Nouveau Front Populaire

Interrogé sur les propos d'Emmanuel Macron tenus la veille sur le Nouveau Front Populaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a également fustigé le programme de la gauche. « La seule mesure proposée par les amis de monsieur Mélenchon c'est de dire qu'on va revenir sur la loi asile et immigration, c'est le meilleur moyen de préparer une future victoire du RN », a-t-il déclaré ce mercredi sur TF1.

« On ne peut pas se résoudre à donner les clés du pays à des admirateurs de Poutine ou à des gens qui flattent les instincts communautariste », a-t-il poursuivi. Avant d'ajouter : « On ne va pas promettre la retraite à 60 ans qui va à rebours de tous les pays ».

06H53 - Bardella se rend mercredi au salon de la défense

A 11 jours des législatives, le président du Rassemblement national Jordan Bardella se rend mercredi au salon de défense Eurosatory où il pourrait clarifier ses positions sur l'Ukraine et Israël.

La visite à Eurosatory, plus grand salon international de défense et de sécurité terrestres, pourrait donner l'occasion à Jordan Bardella de s'exprimer sur la politique étrangère et le soutien militaire à l'Ukraine, l'une des principales épines pour le RN.

06H31 - Bardella ne veut pas être nommé à Matignon sans majorité absolue

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a assuré mardi qu'il « refuserait d'être nommé » Premier ministre s'il n'obtenait pas la majorité absolue aux législatives.

« Si demain je suis en capacité d'être nommé à Matignon et que je n'ai pas de majorité absolue (...) eh bien je refuserai d'être nommé », a-t-il affirmé sur France 2, réitérant qu'il abrogerait la réforme des retraites en donnant la priorité aux carrières longues.

S'il l'obtient, sa « première mesure » sera de faire voter un budget rectificatif incluant une baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants. En revanche, la suppression de la TVA sur les « produits de première nécessité » attendra le budget suivant, « à la rentrée ». Il a également indiqué qu'il abrogerait la réforme des retraites en donnant la priorité « aux carrières longues », « à partir de l'automne », levant un flou sur ce sujet.

06H29 - Macron fustige le Nouveau Front Populaire et son programme

Emmanuel Macron s'est livré à une lourde charge contre celui du Nouveau Front Populaire mardi, qu'il a accusé d'être « totalement immigrationniste ». « Ils proposent d'abolir toutes les lois qui permettent de contrôler l'immigration », a-t-il déclaré.

Il a aussi dénoncé « des choses complètement ubuesques comme allez changer de sexe en mairie » dans le programme de la gauche qui propose d'« autoriser le changement d'état-civil libre et gratuit devant un officier d'état civil ».

06H27 - Dissoudre ? « La solution la plus responsable » selon Macron

La décision de dissoudre l'Assemblée nationale était « la solution la plus responsable », a assuré mardi Emmanuel Macron, qui a qualifié le programme du Nouveau Front populaire de « totalement immigrationniste », en marge d'un déplacement sur l'île de Sein (Finistère).

« Sans dissolution, cela aurait été la chienlit », a-t-il martelé. « N'ayez pas peur », « allez voter et choisissez votre avenir », a-t-il ajouté.

06H10 - Législatives : les circonscriptions et personnalités à suivre dans les métropoles

Quelles sont les circonscriptions et les personnalités à suivre dans les principales métropoles françaises ? La rédaction de La Tribune fait le point sur les rapports de force politiques et les candidatures clés à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Dijon, Tours et Rouen.

06H00 - Bienvenue dans ce direct

Bienvenue dans ce direct consacré aux élections législatives, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'Etat.

Une dissolution surprise et une campagne électorale express

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet.

« Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a ainsi déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats.

Cette décision surprise du président de la République a donné le coup d'envoi d'une campagne électorale express qui ne durera que deux semaines. Trois blocs politiques se distinguent désormais dans cette nouvelle course : à l'extrême droite, le Rassemblement national, haut dans les sondages et porté par son bon score aux élections européennes. Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, en perte de vitesse. A gauche, une alliance baptisée « Nouveau Front Populaire » est née, avec dedans les principales forces politiques de ce bord (PS, La France insoumise, EELV, etc).

Les différentes forces politiques du pays ont bouclé dimanche dernier la liste de leurs candidats aux prochaines législatives. La majorité présidentielle a annoncé avoir laissé 67 circonscriptions délibérément sans candidat afin de les confier à « l'arc républicain » pour « lutter dès le premier tour contre les extrêmes ».

