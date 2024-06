🔴 En direct - Législatives : Attal s'engage à respecter « une règle d'or antihausse d'impôts »

09H10 - Législatives: Faure (PS) veut « un vote » pour choisir le Premier ministre en cas de victoire de la gauche

En cas de victoire, le Nouveau Front populaire devra choisir son Premier ministre par « un vote » des députés nouvellement élus en son sein, a estimé mardi Olivier Faure sur BFMTV ce matin.

« Je ne connais pas d'autre façon d'arbitrer que par un vote », a expliqué le premier secrétaire du PS alors que le leader LFI Jean-Luc Mélenchon avait suggéré que ce soit le groupe le plus important d'une majorité de gauche qui propose un nom.

8H59 - « Ce n'est plus le Rassemblement national, c'est le reniement national », tacle Bruno Le Maire sur TF1

Interviewé par TF1, le ministre de l'Economie et des Finances tacle le Rassemblement national : « Toutes les mesures qui étaient proposées pendant la campagne des Européennes ont disparu. Ce n'est plus le Rassemblement national, c'est le reniement national (...) Il ne reste rien dans le programme du RN. » Et d'ajouter un peu après qu'aux électeurs du RN, « je dis lisez, écoutez, regardez, il ne reste plus rien dans le programme du Rassemblement national ».

8H54 - « Tous ceux qui gagnent moins de 4.000 euros par mois paieront moins d'impôts », promet Manon Aubry, députée européenne LFI

Sur France inter ce matin, la députée LFI Manon Aubry a assuré que le Nouveau Front populaire comptait rendre l'impôt sur le revenu « plus progressif » en cas de victoire lors des élections législatives. « Tous ceux qui gagnent moins de 4.000 euros par mois paieront moins d'impôts », a promis l'ancienne de chez Oxfam, qui a indiqué que cela concernerait 92 % des Français.

8H45 - Le Premier ministre tacle le flou volontaire du RN

« Au RN tout est approximation ou reniement », accuse Gabriel Attal sur franceinfo ce mardi matin, qui estime que le parti de Marine Le Pen abandonne ses « anciennes lignes directrices » pour des raisons « politiciennes ». Le Rassemblement national ou le Nouveau front populaire, ce sera « un matraquage fiscal pour financer la folie » budgétaire de leurs propositions.

« On est le dernier pays de l'UE à avoir un impôt sur la fortune, l'IFI, on a le taux marginal d'IR le plus élevé, on a une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus depuis 2011 », a par ailleurs exprimé le chef du gouvernement, fustigeant les promesses en la matière et la critique faite au camp macroniste de ne pas taxer les riches.

« Ça fait partie des engagements que je prends dans cette campagne : la mise en place de ce qu'on appelle une règle d'or antihausse d'impôts », a par ailleurs défendu le Premier ministre. « Ça signifie que, très concrètement, on va inscrire dans la loi de finances qu'on n'augmente pas les impôts ».

8H41 - Sur CNews, Bardella dit qu'il n'augmentera pas les impôts

S'il devient Premier ministre, Jordan Bardella (RN) « compte remettre de l'ordre dans les rues et dans les comptes publics », le tout « sans augmenter les impôts », promet le président du RN, sur CNews et Europe 1. « On paie toujours plus pour toujours moins de services publics. Les gens ne comprennent pas où passe leur argent », reproche-t-il.

07H59 - Éric Ciotti : « Une espèce de diktat empêchait la droite de s'unir »

Éric Ciotti ne regrette pas l'alliance avec le RN. « Une forme de révolution politique s'est installée. J'ai voulu casser ces murs qui avaient été érigés artificiellement et qui empêchaient la droite de s'unir alors que rien ne gêne la gauche, y compris avec les plus dangereux des Insoumis », déclare le président contesté du parti Les Républicains sur RTL ce mardi matin. « Il y avait une espèce de diktat empêchait la droite de s'unir, on a cassé ce tabou et j'en suis très heureux », ajoute-t-il.

7H50 - Jordan Bardella détaille le programme du RN

Dans un entretien accordé lundi au journal Le Parisien, Jordan Bardella a dévoilé le programme du RN, notamment l'abrogation de la réforme des retraites « à partir de l'automne ». À propos de la baisse de la TVA sur les énergies et le carburant, qu'il souhaite faire passer de 20 à 5,5%, Jordan Bardella entend la mettre en œuvre dès cet été, via un projet de loi de finances rectificatif lors d'une session parlementaire extraordinaire.

Le président du RN renvoie en revanche la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité à « un second temps ». Il entend également ressusciter les peines planchers en matière de stupéfiants et atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, et réitère sa proposition de suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants récidivistes. La suppression du droit du sol et le remplacement de l'AME par un fonds d'urgence sont aussi au programme.

6H32 - Dieudonné et Francis Lalanne candidat en Guadeloupe

L'humoriste Dieudonné et le chanteur Francis Lalanne, candidats déçus aux européennes, se présentent aux élections législatives des 29 juin et 6 juillet en Guadeloupe, selon la liste diffusée lundi soir par la préfecture.

Dieudonné M'Bala M'Bala, condamné plusieurs fois par la Justice, notamment pour injures raciales et incitations à la haine, est candidat dans la première circonscription. Il avait annoncé sa candidature dans une vidéo diffusée samedi où il s'adressait à ses « frères et sœurs afro-descendants ». L'humoriste controversé y annonçait également la candidature de Francis Lalanne, qui figurait sur la même liste que lui aux dernières élections européennes sous la bannière « France Libre ».

6H27 - 485 candidats investis par la majorité présidentielle

La majorité présidentielle sortante a investi 485 candidats pour les élections législatives, et laissé 67 circonscriptions sans candidat, selon les listes recueillies lundi par l'AFP. 483 candidats figurent sur une liste émanant du parti présidentiel Renaissance, auxquels s'ajoutent deux prétendants annoncés lundi soir par Horizons, le parti d'Édouard Philippe : Yannick Favennec dans la Mayenne, et Philippe Dunoyer, qui siégeait jusqu'ici chez Renaissance, en Nouvelle-Calédonie. Sur les 92 circonscriptions non pourvues - dont l'Outremer -, les macronistes affirment en laisser délibérément 67 sans candidat issu de leurs rangs, car « réservées arc républicain ».

6H23 - Jordan Bardella réclame une « majorité absolue » pour gouverner

Jordan Bardella a réclamé lundi « une majorité absolue » du RN à l'Assemblée nationale « pour gouverner », en estimant que « personne » ne peut croire « qu'on pourra changer le quotidien des Français avec une majorité relative », dans un entretien au Parisien. « Je dis aux Français : pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue », a insisté celui qui est pressenti pour entrer à Matignon en cas de succès du RN aux législatives.

📰 La une du Parisien du 18 juin



6H20 - Premier meeting du Nouveau Front populaire à Montreuil

Olivier Faure, Clémentine Autain, Marine Tondelier, François Ruffin... A 13 jours du premier tour, plusieurs ténors du Nouveau Front populaire ont appelé à « l'unité » de la gauche, depuis Montreuil (Seine-Saint-Denis).

« Nous n'avons pas encore gagné, mais nous avons gagné contre la pente du pire (et) de la résignation », a lancé François Ruffin devant plusieurs centaines de sympathisants. « Faisons ensemble le serment de ne jamais nous lâcher », a renchéri le patron du PS Olivier Faure.

06H10 - À Marseille, la droite se serre les coudes

Toujours très regardée, la seconde ville de France va concentrer davantage l'attention ces prochains jours particulièrement avec la candidature de la ministre de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache - la pilote du Plan Marseille en Grand.

Mais dans la Cité phocéenne, c'est la solidarité à droite qui prime comme l'a publiquement revendiqué Martine Vassal. La présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, également présidente du Département des Bouches-du-Rhône, qui soutient ceux, dit-elle, les plus à même de représenter et défendre les Marseillais. Qu'ils soient Renaissance ou LR.

06H00 - Bienvenue dans ce direct

Bienvenue dans ce direct consacré aux élections législatives, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'Etat.

👉 Retrouvez notre live de la veille ici.



👉 Retrouvez notre sondage exclusif Elabe sur les législatives avec BFMTV juste ici.

Une dissolution surprise et une campagne électorale express

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet.

« Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a ainsi déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats.

Cette décision surprise du président de la République a donné le coup d'envoi d'une campagne électorale express qui ne durera que deux semaines. Trois blocs politiques se distinguent désormais dans cette nouvelle course : à l'extrême droite, le Rassemblement national, haut dans les sondages et porté par son bon score aux élections européennes. Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, en perte de vitesse. A gauche, une alliance baptisée « Nouveau Front Populaire » est née, avec dedans les principales forces politiques de ce bord (PS, La France insoumise, EELV, etc).

Les différences forces politiques du pays ont bouclé dimanche dernier la liste de leurs candidats aux prochaines législatives. La majorité présidentielle a annoncé avoir laissé 67 circonscriptions délibérément sans candidat afin de les confier à « l'arc républicain » pour « lutter dès le premier tour contre les extrêmes ».

(Avec AFP)