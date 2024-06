Législatives : inquiets des résultats, les patrons prévoient des reports d'investissements, alerte la CPME

Le résultat des élections législatives est scruté de près par les petits patrons. Selon une étude publiée ce jeudi par la CPME, près de six patrons sur dix prévoient de reporter leurs investissements ou leurs recrutements en cas de victoire du Nouveau Front populaire (NFP) aux législatives, et 36% si le Rassemblement national (RN) se hisse au pouvoir.

Plus étonnant, 12% d'entre eux disent qu'ils reporteront leurs projets d'investissements ou de recrutements, si la majorité présidentielle venait à conserver le pouvoir à l'issue du scrutin législatif organisé les 30 juin et 7 juillet prochain, rapporte l'enquête de la CPME, réalisée en ligne auprès de 1.066 chefs d'entreprise du 20 au 24 juin. Pour rappel, la CPME fédère 239.000 entreprises, employant plus de 3 millions de salariés.

Le Smic à 1.600 euros, une proposition « mal perçue »

Plusieurs mesures économiques proposées par la coalition de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) sont fustigées par les sondés, à commencer par la hausse du Smic à 1.600 euros net par mois, celle-ci alourdissant les charges. Dans cette hypothèse, 14% des entrepreneurs, ayant au moins un salarié, prédisent qu'ils cesseront leur activité, 27% qu'ils licencieront, et 50% qu'ils répercuteront ces hausses salariales sur leurs prix de vente.

« Seul un dirigeant sur 10 (10%) serait en capacité d'absorber ce surcoût dans ses marges », a souligné la CPME dans un communiqué.

Par ailleurs, les chefs d'entreprises sont aussi à une très large majorité (83%) à être opposés à la diminution du temps de travail hebdomadaire à 32 heures. « Seuls 12% d'entre eux y sont favorables pour les seuls métiers pénibles, comme le propose le Nouveau Front populaire », précise l'étude.

Autre thème sur lequel les patrons montrent les dents : l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite. Une mesure prônée tant par le NFP que par le RN, et à laquelle 82% des sondés disent être opposés. Les patrons considérant que la situation des finances publiques de l'Hexagone ne le permet pas.

La réforme de l'assurance chômage divise

La réforme de l'assurance chômage détaillée par le Premier ministre, Gabriel Attal, fin mai, dans les colonnes de La Tribune Dimanche, apparaît très clivantes chez les patrons. D'après l'étude de la CPME, la mesure recueille autant d'opinions favorables que défavorables. Cette réforme prévoit notamment l'allongement de la durée de travail pour être indemnisé, et un raccourcissement de la durée d'indemnisation des chômeurs.

Les avis sont en revanche plus favorables concernant une indexation des pensions (70% n'y sont pas opposés) et des salaires (50% y sont favorables).

De manière générale, dans ce climat anxiogène, la baisse de l'activité économique demeure le sujet prioritaire pour 47% des chefs d'entreprise interrogés, ainsi que la stabilité politique (35%), et le maintien de la paix civile (29%). Surtout, 8 patrons sur 10 estiment qu'une hausse des dépenses publiques présenterait un risque de faillite pour la France et de « mise sous tutelle du FMI », selon la CPME.

