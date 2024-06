Législatives, football... Les bonnes audiences s'enchaînent pour TF1 en juin

Belle période pour TF1. Plus de 9,3 millions de téléspectateurs ont regardé, mardi, à 18 heures le match France-Pologne de l'Euro-2024 sur TF1 (1-1), et 5,2 millions ont suivi le débat des législatives en soirée sur la même chaîne, selon les chiffres de Médiamétrie publiés mercredi.

Les précédents matches des Bleus à l'Euro, contre l'Autriche le 17 juin (1-0) puis les Pays-Bas le 21 (0-0), avaient réalisé des audiences plus fortes (respectivement 11,2 et 10,2 millions de téléspectateurs), mais ils étaient programmés à 21 heures, un horaire plus favorable.

France-Pologne a réalisé une part d'audience de 53,8%, ce qui veut dire que plus de la moitié des téléspectateurs devant la télé à cet horaire le regardaient.

Succès pour le débat des législatives

Organisé à cinq jours du premier tour dimanche, le débat sur les législatives a opposé, mardi soir, le Premier ministre, Gabriel Attal, le président du RN, Jordan Bardella, et le coordinateur du mouvement La France insoumise, Manuel Bompard.

Il a attiré 5,5 millions de téléspectateurs de 20h40 à 21h40 (27,6% de part d'audience), puis 4,8 millions de 21h45 à 22h30 (25,1% de part d'audience), avec une pause publicité entretemps.

Lire aussiLa menace d'une privatisation de l'audiovisuel public plombe TF1 et M6 en Bourse

Un deuxième débat aura lieu, jeudi soir, cette fois sur France 2, entre Gabriel Attal, Jordan Bardella, et le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

TF1 lance un outil de recommandations de programmes boosté à l'IA La plateforme de streaming gratuit de TF1 se dote d'un moteur de recommandation baptisé Synchro pour l'écoute partagée dite conjointe. Avec son algorithme dopé à l'intelligence artificielle (IA), TF1+ veut favoriser les soirées entre amis ou familiales, et rassembler parents et enfants, devant l'écran. Dès l'appli téléchargée sur la télévision et le profil du principal utilisateur créé, il suffit d'actionner Synchro pour ajouter et sélectionner les autres profils présents devant l'écran, à concurrence de cinq. Une fois mis en route, l'algorithme génère instantanément ses recommandations. « Synchro répond à un désagrément majeur : la longueur du temps (11 minutes en moyenne) passé à chercher un programme en streaming quand on veut le regarder à plusieurs. Dans 50% des cas on abandonne », analyse Claire Basini, DGA du groupe TF1 en charge des activités BToC. « Cet algorithme boosté à l'IA est clairement pensé pour une consommation en groupe, et non une satisfaction individuelle de l'abonné au contraire des autres streamers, notamment payants » fait-elle valoir.

(Avec AFP)