Législatives : le taux de participation atteint 18,43% à la mi-journée, en baisse par rapport à 2017

Alors qu'il y a cinq ans, moins de la moitié des électeurs (48%) s'était déplacée aux urnes pour le premier tour des élections législatives, la tendance se confirme à nouveau en 2022 dans un contexte de flambée des prix. A midi, le taux de participation était de 18,43%, selon les chiffres du ministère de l'intérieur, soit un point de moins qu'en 2017 (19,24%). Or, des 48,7 millions de Français appelés aux urnes ce dimanche, Emmanuel Macron, réélu pour appliquer un programme qui doit contrer l'inflation, attend d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais les extrêmes, de gauche comme de droite, espèrent redessiner à leur avantage le paysage politique.

Pour l'heure, les départements en tête de cette participation sont le Lot (27,8%), le Cantal (26,35%), le Jura (25,69%), la Dordogne (25,19%), et le Gers (24,86%).

Si Emmanuel Macron n'obtenait qu'une majorité relative, il serait contraint de composer avec les autres groupes parlementaires pour faire approuver ses textes de loi.

"On anticipe un premier tour difficile, avec le risque d'une forte abstention, ce qui n'est jamais bon", déclarait cette semaine une source gouvernementale, alors que les instituts de sondages prédisent un taux d'abstention supérieur à 51,3%, le record enregistré au premier tour le 11 juin 2017.

La situation s'est déjà produite en 1988, après la réélection de François Mitterrand. Son Premier ministre Michel Rocard avait ensuite dû composer, laborieusement, des majorités éphémères pour chaque projet. Il avait aussi recouru souvent à l'article 49-3 de la Constitution, un procédé permettant de faire adopter sans vote un texte de loi, dont l'utilisation a depuis été restreinte.

Aussi, 14 membres du gouvernement fraîchement nommés sont candidats au risque de perdre leur ministère en cas de défaite. La Première ministre Elisabeth Borne, nommée à Matignon le 20 mai, est candidate dans le Calvados pour la première fois de sa carrière politique. Au total, près de 6.300 candidats briguent les 577 sièges (voir leur portrait-robot), soit 20% de moins qu'en 2017, du fait notamment de l'accord à gauche. La majorité absolue est fixée à 289 sièges.

La recomposition des partis traditionnels

L'abstention aux législatives n'a fait que progresser depuis le scrutin de 1993, passant de 31% cette année-là à 51,3% en 2017. Elle touche en premier lieu les jeunes et les catégories populaires.

Depuis cinq ans, la gauche tente de se rassembler. L'alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble!, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d'Horizons. Mais au second tour dimanche 19 juin, les réserves de voix pourraient faire défaut à la Nupes pour aller chercher la victoire, à moins d'une mobilisation forte des abstentionnistes du premier tour.

Pointant le manque de crédibilité, selon lui, de la Nupes sur le plan économique, Emmanuel Macron réclame une majorité "forte et claire" afin de pouvoir mettre en oeuvre son programme. Face à lui, Jean-Luc Mélenchon se présente comme "le troisième homme", appelant les Français à l'élire "Premier ministre" par ce scrutin.

Après que Marine Le Pen a engrangé plus de 40% des voix au second tour de la présidentielle, le Rassemblement national est, selon les sondages, distancé par la Nupes et Ensemble! en vue des législatives. Il pourrait toutefois obtenir entre 20 et 40 députés, contre 8 élus en 2017, et ainsi constituer un groupe parlementaire pour la première fois depuis 1986.

Le RN espère des conquêtes

Le RN, fort en PACA et dans les Hauts-de-France, espère avoir des élus dans de nouvelles régions, comme le Grand Est, l'Occitanie, voire la Nouvelle-Aquitaine.

Dans ce camp, l'ex-candidat à la présidentielle Eric Zemmour nourrit lui aussi, dans le Var, l'espoir d'être élu député. Il pourrait être le seul de Reconquête!, son parti.

Le dernier clou pour LR ?

Enfin ces législatives s'annoncent à très haut risque pour la droite traditionnelle des Républicains (LR), pilier pendant des décennies de la vie politique française, mais loin du pouvoir depuis 2012, et dont la candidate Valérie Pécresse a obtenu moins de 5% des voix à la présidentielle.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8 heures pour les refermer à 18h - ou 20h dans les grandes villes -, avant un second tour prévu dimanche prochain.

Si aucun candidat ne dépasse 50% des voix dans une circonscription, un second tour sera organisé entre les deux premiers impétrants et ceux ayant franchi la barre des 12,5% d'inscrits au premier tour.

