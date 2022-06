Législatives : quel est le portrait-robot des candidats de votre circonscription ?

À peine l'élection présidentielle terminée, les partis politiques se sont mis en ordre de marche pour les législatives, qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains. Un événement crucial de la vie politique française puisqu'elles permettent d'élire les 577 députés qui représenteront les citoyens français à l'Assemblée nationale.

Dans votre circonscription...

Cliquez sur une circonscription pour afficher les candidats aux législatives 2022. L'ensemble des circonscriptions sont présentées, y compris celles des Français de l'étranger (dans les carrés sous la carte). Pour améliorer la lisibilité, l'Île-de-France, Paris ainsi que le centre de certaines métropoles figurent en version agrandie sur le côté droit de la carte.

Portrait-robot du candidat à la législative 2022

La grande majorité des députés sortants briguent un nouveau mandat. D'autres, cependant, ne se représentent pas : selon les premières données basées sur les déclarations publiques des partis et des députés, ils sont environ 19% à jeter l'éponge, soit un député sur cinq.

Si le phénomène est fortement médiatisé cette année, il n'est pas plus important que lors des élections précédentes. En 2012, environ 20% des sortants avaient décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Quant aux élections de 2017, elles semblent être une exception : plus de 37% de députés ne s'étaient pas représentés, notamment en raison de l'application de la loi sur le non-cumul des mandats. Cette dernière interdit de cumuler un mandat exécutif local (maire, président de département, de région...) et un mandat parlementaire.

Cette année, la part de députés sortants non-candidats est particulièrement importante au sein des deux partis traditionnels, Les Républicains et le Parti socialiste (environ 25 %). Ces deux formations comptent dans leurs rangs un nombre important d'élus ayant déjà effectué plusieurs mandats, un facteur pouvant expliquer la décision de certains députés de raccrocher. Au contraire, au sein de Renaissance (ex-LREM), la part des parlementaires souhaitant quitter le Palais Bourbon est plus faible que la moyenne (17%). La grande majorité des députés de ce parti sont arrivés à l'Assemblée nationale en 2017 et désirent rempiler pour tenter de faire fructifier leur expertise législative pendant un second mandat.

En 2022, plus de 6.000 candidats figurant sur la liste officielle du ministère de l'Intérieur vont se présenter aux élections législatives 2022. Âge, sexe, profession, nuance politique..., cette liste permet de se faire une idée du profil des candidats investis. Quatre graphiques pour se faire une idée de votre futur député...

Des candidats quadra et quinqua les plus représentés

Répartition femmes/hommes des candidats par formations politiques

Les dix professions les plus représentées...

... et les dix les moins représentées

À retenir 6.293 C'est le nombre de candidats aux élections législatives de 2022 figurent sur la liste officielle du ministère de l'Intérieur.

92 ans Agées de 92 ans, Eliane Armenjon et Monique Peltriaux - toutes deux candidates écologistes - sont les doyennes de cette élection.

21 candidats C'est le nombre de candidats âgés de 18 ans.

44% seulement des candidats sont des femmes.

La moitié des prétendants ont entre 40 et 59 ans.

Les professions les plus représentées parmi les candidats sont les professions libérales, les scientifiques, les cadres du privé et du public. En revanche, on retrouve très peu d'ouvriers, qualifiés ou non, et d'agriculteurs.

Source : ministère de l'Intérieur | Méthodologie : La carte a été réalisée grâce aux données compilées par Alexandre Lechenet sur Nsppolls. Pour tenir compte des ententes spécifiques des partis politiques en vue ces élections, l'infographie regroupe : LFI, EE-LV, PS, PCF et Generations dans Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ; LREM et Modem dans Ensemble.