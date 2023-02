Les 26 magasins Galeries Lafayette de Michel Ohayon placés en redressement judiciaire

Les 26 magasins Galeries Lafayette situés en région et propriété de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, ont été placés en procédure de sauvegarde ce mercredi, confirmant les craintes des plus de 1.000 salariés quant à la situation financière de leur maison-mère. Un nouveau coup dur après la liquidation de Kookaï et la mise en redressement judiciaire de Go Sport, deux autres enseignes de Michel Ohayon.