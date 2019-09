Les "coups" diplomatiques de Macron, une stratégie à haut risque et pas sans paradoxes

(Crédits : Reuters)

Boris Johnson, accaparé par le Brexit, et Angela Merkel, qui s'apprête à lâcher les rênes du pouvoir alors que son pays est économiquement fragilisé, ont laissé le champ libre à Emmanuel Macron qui a profité du G7, à Biarritz en août, pour s'emparer du leadership diplomatique en Europe. Une "diplomatie de l'audace" pas du goût de tous ses partenaires et alliés et qui pourrait mettre en péril l'équilibre déjà fragile de la diplomatie européenne.