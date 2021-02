Les élections régionales de tous les dangers

(Crédits : Jean-Paul Pelissier)

POLITISCOPE. Après la Berezina des Municipales, En Marche craint une nouvelle déroute aux Régionales et aux Départementales. Si tout va bien, elle devraient avoir lieu en juin, dans le cadre d'une campagne de tous les dangers, tant les virus rôdent : le corona avec ses variants, mais aussi celui de l'abstention et celui de la Présidentielle de 2022, tapie dans l'ombre et arrière-pensée de tous les barons et baronnes de la République.