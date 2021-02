Les ETI françaises résilientes mais fragiles face au choc du Covid

Face à la crise, les ETI, ces entreprises qui comptent entre 250 et 4.999 salariés, née avec la loi de modernisation de l'économie de 2008 (LMDE), ont l'avantage d'être plus agiles que les grands groupes et affichent une solidité financière plus importante que les PME. C'est ce qui ressort du dernier baromètre June Partners sur les leviers de la performance des PME/ETI et qui montre que 62% d'entre elles considèrent la performance de leur entreprise comme étant « bonne » en 2020, contre 45% pour les entreprises entre 100 et 249 salariés. Réunies auprès de plus de 400 dirigeants, ces réponses sont toutefois à nuancer puisque certaines performances peuvent être considérées comme « bonnes » par comparaison à une situation cataclysmique au niveau macro-économique.

« Face à la crise, les ETI ont été plus résilientes que les PME puisqu'elles ont plus de ressources. L'ETI a aussi une gouvernance plus légère que dans les plus grandes entreprises qui ont plus de mal à pivoter rapidement », observe Marc-Antoine Cabrelli président du cabinet de conseil June Partners à La Tribune. Pour preuve, plus de la moitié des ETI interrogées (56%) déclarent avoir mis en place un plan de transformation digitale en 2020, d'après les chiffres du baromètre.

Mais la situation des ETI françaises qui, - selon la définition de la LMDE a soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros -, reste toutefois fragile. Avec les grandes...