Fonds de solidarité : Bercy gonfle ses aides aux PME et ETI

La pandémie oblige l'exécutif à revoir sa stratégie. La hausse des contaminations à l'automne et la saturation des hôpitaux ont amené le gouvernement de Jean Castex a prendre de nouvelles mesures de restriction pour tenter de freiner la propagation du virus. Pour éviter des effets trop délétères du reconfinement et des fermetures administratives sur les entreprises tricolores, le Premier ministre a annoncé une nouvelle salve de mesures lors de son intervention jeudi 26 novembre. "J'ai voulu accentuer et amplifier encore nos dispositifs de soutien. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons ainsi renforcer l'aide économique aux secteurs les plus durement touchés par la crise. Notre objectif est de permettre aux entreprises qui ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier 2020, de couvrir intégralement leurs charges et d'éviter par tous les moyens qu'elles soient acculées à mettre la clé sous la port" a déclaré le chef du gouvernement. A partir du premier décembre prochain, de nombreux secteurs déjà meurtris par le premier confinement vont en effet pouvoir solliciter de nouvelles aides pour tenter de passer l'hiver.

