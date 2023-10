Les faillites des très petites entreprises s’envolent de plus de 65%

Les défaillances d'entreprises sur un an ont rejoint en septembre leur niveau de 2019, avant la pandémie de Covid, selon les chiffres publiés ce jeudi 5 octobre, par la Banque de France. Au total, ces défaillances ont concerné sur les 12 derniers mois se terminant en septembre 51.160 entreprises, contre 51.145 sur l'année 2019. Ce nombre de défaillances sur un an « reste cependant bien inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59.342), avant la pandémie de Covid-19 », relève la Banque de France.

Par catégories, seules les micro-entreprises ont un niveau de défaillances encore inférieur à celui d'avant la crise sanitaire, avec 47.028 entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire contre 48.702 en 2019 (-3,4%). Les très petites entreprises de moins de 10 salariés, elles, sont 2.520 à avoir fait faillite au cours des 12 derniers mois contre 1.527 en 2019 (+65%), tandis que celles comptant entre 10 et 49 salariés sont 1.180, contre 651 l'année avant la crise (+81,3%). La catégorie des moyennes entreprises, comprise entre 50 et 249 salariés, en dénombre 382, contre 238 en 2019 (+60,5%). Au total, l'ensemble de la catégorie « PME » qui regroupe toutes ces sous-catégories, reste stable avec 51.110 défaillances contre 51.118 en 2019.

Tous les secteurs concernés

Enfin les entreprises de taille intermédiaire et les grandes groupes comptabilisent ensemble 50 défaillances, contre 27 avant la crise (+85,2%). Par secteurs, et par rapport aux douze mois s'achevant en septembre 2022, l'augmentation des défaillances culmine dans l'hébergement-restauration avec une hausse de 56,7%, ces activités ayant été particulièrement protégées par des aides gouvernementales durant la crise sanitaire en raison des mesures de fermeture dont elles avaient fait l'objet.

Le rebond des défaillances reste aussi fort dans l'industrie, avec une hausse de 43,2%, alors même que le gouvernement a fait de la réindustrialisation de la France une priorité. Elles augmentent également de 46,3% dans l'information et la communication, et de 40,8% dans les activités financières et d'assurance. La hausse des défaillances, qui concerne tous les secteurs, reste faible en revanche (+8,4%) dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche, qui n'avaient pas connu de forte baisse de leur nombre durant la crise sanitaire.

(Avec AFP)