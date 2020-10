Les réformes de l'ISF et de la flat tax ont fait bondir les dividendes

La suppression de l'impôt sur la fortune et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière et l'introduction d'une flat tax avait suscité une vague de débats. La crise des gilets jaunes débutée en novembre 2018 avait été le point d'orgue de cette contestation. Ces choix fiscaux critiqués pour leur iniquité ont clairement marqué les premières années du quinquennat Macron. Près de trois ans après le vote de ces réformes à l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation rattaché à France Stratégie a rendu public un avis documenté sur les possibles effets de ces mesures ce jeudi 8 octobre. Selon les premiers résultats communiqués, les dividendes distribués ont clairement bondi passant de 14,3 milliards d'euros en 2017 à 23,2 milliards d'euros en 2018, soit une hausse de 62%. "La hausse des dividendes déclarés par les foyers fiscaux ont augmenté très fortement (+9 milliards). En 2019, la hausse se poursuit selon les premières données fiscales. Les hauts revenus ont augmenté plus vite que les autres. La hausse des revenus s'explique principalement par une hausse des revenus financiers. La hausse des...