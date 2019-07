Limitation à 80 km/h : les fabricants prêts à changer pour des panneaux 90 km/h

Lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) le 6 juin dernier, les députés ont voté en première lecture la possibilité d'abaisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. Réunis en commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat le 10 juillet dernier, les députés et les sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun. Ce dernier doit revenir en septembre à l'Assemblée en deuxième lecture. En attendant, des mairies et des conseils départementaux ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à changer d'équipements routiers.

LA TRIBUNE - Les entreprises que vous représentez sont-elles déjà sollicitées par les collectivités pour réinstaller des panneaux ?

JULIEN VICK - Elles sont effectivement déjà sollicitées pour revenir à des équipements qui font figurer la limitation à 90 km/h, mais ce changement devra se faire selon des règles bien précises. Ces panneaux, certifiés par l'association pour la certification et la qualification des équipements de la route (ASCQUER, délégation de l'Afnor Certification, Ndlr), sont très réglementés pour assurer visibilité et lisibilité de la route aux usagers. Les panneaux doivent respecter trois classes de visibilité : 80, 250 et 500 mètres de distance grâce à des films rétro-réfléchissants.

Un an après le décret prescripteur du Premier ministre, pensez-vous que ces aller-retours législatifs et réglementaires auraient pu être évités ?

La solution prévue par le gouvernement peut redonner plus de marges de manœuvre aux collectivités territoriales. Le président de la République et les ministres ont su écouter les doléances des gilets jaunes. La question de la mobilité est essentielle, et particulièrement dans les territoires situés en périphérie. À chacun, maintenant, de connaître les besoins de ses administrés, que ce soit à l'échelle d'une commune ou d'un département. Enfin, que cela serve d'avertissement pour la suite.

Au fait, combien coûte un panneau de limitation de vitesse, de sa fabrication à son installation au bord de la route ?

Un panneau sorti d'usine coûte 80 euros toutes taxes comprises. Entre l'acheminement et la main d'oeuvre, en passant par le balisage de sécurité, un panneau installé revient donc à près de 200 euros.

Sachant qu'il y a près d'un million de routes dites secondaires, combien de panneaux devraient être changés dans les prochains mois ?

La France compte 673.000 kilomètres de routes communales, 379.000 de routes départementales, sans parler des 9.765 km de routes nationales, 9.000 d'autoroutes concédées et 2.615 autoroutes non-concédées.

Le nombre de panneaux est, lui, estimé entre 20 et 25 millions, dont 20.000 changés depuis la décision du Premier ministre. Par exemple, en région Bretagne, d'un conseil départemental à l'autre, on passe d'une dizaine à une centaine de panneaux qui sont passés de 90 à 80.