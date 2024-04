Lutte contre le déficit public : Bercy va bien recevoir les élus locaux mais...

Pour Bruno Le Maire, l'affaire est entendue : les collectivités territoriales représentent 20% des dépenses publiques. Avant même que l'Insee annonce un dérapage du déficit public à 5,5% du PIB en 2023, le ministre de l'Economie avait fait part de la réunion, le 9 avril prochain, d'un Haut Conseil des Finances publiques locales. Objectif, « identifier des économies ». Une déclaration qui avait fait bondir les élus concernés. Sauf que la situation n'est pas près de s'arranger, les associations n'étant pas traitées avec les mêmes égards par Bercy.

Lire aussiLutte contre le déficit public : les élus locaux ne veulent pas être la variable d'ajustement

Deux temps

Selon des sources concordantes, le numéro 2 du gouvernement a en effet prévu de discuter en deux temps avec les représentants des collectivités territoriales. Une première réunion est ainsi prévue à 10 heures avec l'association des maires de France (AMF), Départements de France et Régions de France, réunis sous la bannière commune « Territoires unis » depuis 2018. Dix mois après avoir boycotté des « Assises des finances publiques » organisées par le même Bruno Le Maire, les trois principales associations seront, chacune, présentes autour de la table.

Pour l'AMF, ce sera André Laignel, premier vice-président délégué (PS) et président du Comité des Finances locales (CFL), une instance composée d'élus locaux, de parlementaires et de hauts-fonctionnaires. Pour Départements de France, Jean-Léonce Dupont, président (UDI) de la commission Finances et président du Calvados. Pour Régions de France, sa présidente (PS), Carole Delga. Aucun des trois n'a reçu d'ordre du jour, mais a priori, il s'agira d'échanger sur la situation financière des collectivités et de procéder à une revue des dépenses, ainsi qu'à une revue des recettes.

Une différence de traitement qui agace certains

Les autres associations d'élus ont été conviées à des rendez-vous en bilatéral dans la foulée. C'est le cas de Villes de France, qui représente les villes moyennes, en attente d'un horaire. A la différence de l'association des maires ruraux (AMRF) et des petites villes (APVF) qui ont demandé un créneau mais qui n'ont pas encore obtenu de retour formel.

Une différence de traitement qui agace prodigieusement le président (LR) des Intercommunalités de France. Sébastien Martin, président du Grand Chalon (Saône-et-Loire), fait ainsi savoir à La Tribune son refus de s'y rendre. Une source à l'association des maires de France (AMF) rappelle, pour sa part, que l'AMF est « une association qui représente les maires ET les présidents d'intercommunalité ». Ambiance.