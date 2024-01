« Malgré de nombreuses différences, on constate une unité au sein du mouvement agricole » (Bertrand Hervieu, membre de l'Académie d'agriculture)

LA TRIBUNE - Éleveurs, maraîchers, céréaliers, vignerons... Malgré les différences entre ces métiers, peut-on parler d'un front uni en agriculture?

BERTRAND HERVIEU - Plusieurs études l'ont montré: les différences entre agriculteurs sont nombreuses. Et les disparités de revenus sont très fortes. Alors que certaines filières sont en crise, les céréaliers, les éleveurs de porcs, une partie des vignerons affichent sur dix ans des revenus tout à fait acceptables, voire en hausse.

Pour autant, on constate une unité du mouvement agricole vis-à-vis de l'extérieur. C'est une longue tradition depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si elle a peut-être éclaté un peu avec le pluralisme syndical.

Les tensions peuvent être très fortes à l'intérieur du mouvement professionnel. Mais elles se gèrent en interne. Vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'opinion publique, de Bruxelles, les agriculteurs ont quand même le sentiment d'exercer un métier tout à fait à part, quels que soient leurs revenus, leurs conditions de travail, voire leur concurrence, notamment sur la terre.

Qu'est-ce qui explique cette tradition unitaire?

Un phénomène inédit dans d'autres secteurs joue énormément dans le monde agricole : le fait qu'il soit passé d'une position majoritaire dans la société à une situation de toute petite minorité parmi d'autres. À la fin du 19e siècle, le monde agricole représentait la moitié des actifs de la société française. Aujourd'hui, les chefs d'exploitation représentent 1,5% de la population active. Si on y ajoute les salariés, on atteint 3%. Ce changement est une sorte de traumatisme démographique et de représentation, qui soude ce sentiment unitaire. Les agriculteurs se disent: « Oui on a des différences, on est divers. Mais si on n'est pas tous ensemble, on n'existe plus ».

D'autres secteurs ont aussi été affaiblis par la tertiarisation de la société. Or, la pression croissante depuis plusieurs jours du monde agricole sur le gouvernement montre que ce n'est pas le cas de l'agriculture. Pourquoi ?

La particularité du monde agricole est aussi qu'il n'est pas porté uniquement par le syndicalisme. Il est porté par un dispositif institutionnel extrêmement puissant qui est aussi adossé aux chambres d'agriculture, à des organismes bancaires, à un mutualisme social qui lui est propre, aux coopératives, à des instituts techniques et à des organisations professionnelles. Il n'y a pas de milieu professionnel qui ait un dispositif d'encadrement aussi puissant que celui du monde agricole. C'est cela qui fait sa force face au monde politique.

La peur des nuisances possibles ne nourrit-elle pas aussi cette force ?

Bien sûr. Les agriculteurs ont une capacité de nuisance considérable. Ils sont en mesure de bloquer le pays. Il n'y a pas grand monde, à part eux et les routiers, qui peut déclencher des barrages dans toute la France en l'espace de trois ou quatre jours. Leur organisation leur permet de se mobiliser rapidement. Et la mobilisation se traduit ensuite par des tracteurs sur les routes, ce qui est quand même plus puissant que des gilets jaunes sur un rond point.

Quelles tensions gérées en interne traversent le monde agricole?

Prenez le débat sur la souveraineté. Pour l'atteindre, il faudrait déployer beaucoup de moyens notamment sur les fruits et les légumes, dont nous sommes grandement déficitaires. Mais cela entre en concurrence avec les intérêts des céréaliers qui défendent la vocation exportatrice de la France.

Nous sommes, en effet, de grands exportateurs de céréales, et cela renforce notre balance commerciale. Mais on ne peut pas prôner des mesures protectionnistes à Bruxelles tout en étant sur les marchés mondiaux. Une fermeture des frontières pour assurer davantage de compétitivité aux produits français sur le marché interne est donc parfaitement illusoire par rapport à la diversité de notre production. La France pourrait-elle renoncer à exporter des céréales vers le bassin méditerranéen qui en a besoin et ne sera jamais autosuffisant?

L'arbitrage est encore plus difficile depuis la guerre en Ukraine, qui a apporté des revenus très importants aux céréaliers leur permettant de racheter des terres, alors qu'un jeune maraîcher qui veut commencer à s'installer n'a pas financièrement accès au foncier.