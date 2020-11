"On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas autre chose que de l'argent magique"

Gilles Mitteau : "La pandémie remet sur le devant de la scène des sujets importants : la dette publique, la monnaie, le financement de la politique de relance, etc. Cela déconstruit les discours du type : « Il n'y pas d'alternative », « il n'y a pas d'argent magique », qui selon moi contraignent les décisions politiques." (Crédits : DR)

GRAND ENTRETIEN. Ancien trader, Gilles Mitteau fait partie de cette génération de youtubeurs qui révolutionnent la vulgarisation des savoirs. Comptant prés de... 230.000 abonnés à sa chaîne "Heu?reka", il explique depuis 2015 avec pédagogie et humour le fonctionnement de l'économie et de la finance, en particulier leurs mécanismes les plus complexes et les plus austères. Riche d'une centaine de vidéos, celui qui se définit comme un post-kenésien en a condensé l'essentiel dans un ouvrage original d'introduction à l'économie : "Tout sur l'économie (ou presque)" (éd. Payot) (*).