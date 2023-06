Soulagement pour le gouvernement, S&P maintient la note de la France à « AA »

Soulagement pour le gouvernement français. S&P Global maintient la note de la France à « AA ». L'agence de notation américaine n'a pas suivi Fitch, un autre agence de notation qui, fin avril, a abaissé la note de la France d'un cran, à « AA- » en faisant état d'une « impasse politique » de nature à compliquer la tâche du gouvernement dans sa volonté de réformes, voire à encourager les dépenses.

Les taux au plus haut

La France est notée « AA » par S&P Global. Dans son évaluation, l'agence estime que des conditions d'accès au crédit plus restreintes et une inflation toujours élevée pèseront sur l'activité économique de la France en 2023 et 2024. L'agence de notation prévoit que le déficit budgétaire français diminuera à 3,8% en 2026, contre environ 5% en 2023, et que la dette restera supérieure à 110% du produit intérieur brut. S&P Global avait abaissé en décembre dernier la perspective de la France à « négative » contre « stable » précédemment en raison de risques croissants pour les finances publiques et les conséquences budgétaires pouvant en résulter.

Cette décision est une bonne nouvelle. Une dégradation aurait en effet augmenté les intérêts d'emprunt français auprès des investisseurs, alors que les taux d'intérêt des emprunts français à 10 ans sont déjà à des plus hauts niveaux depuis onze ans en raison des hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) qui bataille contre une inflation persistante et fait mécaniquement remonter les taux d'emprunts des États sur le continent.

Bruno Le Maire vante la gestion budgétaire française

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a vanté la gestion budgétaire française,

« Je prends acte de la décision de l'agence Standard & Poor's de laisser inchangée la notation de la dette française », a-t-il déclaré au JDD. « C'est un signal positif. Notre stratégie en matière de finances publiques est claire. Elle est ambitieuse. Et elle est crédible. »

S&P note la France depuis 1975 et ne l'a dégradée qu'à deux reprises. C'est aussi la première à avoir retiré à l'Hexagone son emblématique « triple A » en 2011, meilleure note possible et symbole d'une excellente gestion des finances, dont un petit cercle de pays bénéficient encore auprès des trois agences à l'instar de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Australie.

