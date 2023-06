Une dette de ouf ! Soulagement à l'Elysée...

Le couperet n'est pas passé loin mais finalement, les « arguments » opposés par le ministre des finances, Bruno Le Maire, mais aussi sans doute ceux d'Emmanuel Macron qui a déclaré que Fitch avait tout faux dans son analyse en dégradant la note de la France parce qu'elle est dans une « impasse politique et sociale » ont convaincu S&P Global de ne pas en faire autant. L'agence de notation américaine, l'une des plus influentes avec Moody's pour définir la cote de crédit d'une dette, privée ou publique, a déjoué les attentes des observateurs et des travers qui se seraient risqués à « shorter » la France. C'est évidemment une bonne nouvelle saluée par Bruno Le Maire qui a dès vendredi soir, avant même la sortie du communiqué officiel de Standard & Poor's, parlé dans un entretien au JDD d'un « signal positif ». Selon le patron de Bercy, « notre stratégie en matière de finances publiques est claire, ambitieuse et crédible ».

Les objectifs de ramener la dette de 112% à 108% du PIB et les déficits publics sous les 3% du PIB sont réaffirmés par le ministre qui donne aussi sa recette pour y parvenir. Pas question d'augmenter les impôts -Emmanuel Macron a qualifié le projet d' « ISF vert » proposé par son ancien conseiller économique d'« idée à la con » (cité dans L'Express). Non, la stratégie budgétaire française repose sur trois piliers, assure Bruno Le Maire : poursuivre les réformes pour atteindre le plein emploi, faire des économies dans la dépense publique, et en finir, vraiment, avec le quoi qu'il en coûte et de la politique du carnet de chèque à tout va. Une stratégie qu'il compte défendre avec « la fermeté la plus totale », assure-t-il.

Il est évidemment permis de mettre en doute cette fermeté au vu des nombreux guichets ouverts depuis le début de la guerre en Ukraine pour résister au choc énergétique. Mais on peut aussi penser qu' en effet c'est vraiment la fin du quoi qu'il en coûte tel que nous l'avons connu depuis le début de la crise sanitaire. Même en ne dégradant pas notre notation, S&P Global a adressé un coup de semonce qui a remis les pendules à l'heure sur l'état réel des finances publiques françaises, qui n'est pas fameux.

Reste à savoir maintenant ce qu'Emmanuel Macron va faire de cette rémission. La perspective de la dette française reste fragile relève S&P, qui reconnaît l'impact positif à moyen terme de la réforme des retraites mais prévient des risques relatifs à l'exécution des objectifs budgétaires gouvernementaux: ils incluent l'absence de majorité absolue au Parlement français depuis la mi-2022, qui pourrait compliquer la mise en oeuvre des politiques, ainsi que des incertitudes au sein des économies mondiales et européennes, et des conditions de financement plus tendues. A l'avenir, l'agence souligne que « la fragmentation politique ajoute de l'incertitude sur la capacité du gouvernement à mettre en place des politiques favorables à la croissance économique et au rééquilibrage budgétaire ».

Une éventuelle dégradation reste une épée de Damoclès qui pèse sur la dette française et même si le soulagement l'emporte, le risque d'une perte de contrôle des finances publiques reste élevé, surtout en cas de récession. Pour l'instant, la France y échappe, à la différence de l'Allemagne. Mais pour combien de temps. La stratégie consistant à faire reposer la crédibilité budgétaire plus sur le plein emploi que sur des économies sonnantes et trébuchantes est sans doute plus confortable politiquement, mais elle est aussi plus incertaine. Avec la hausse des taux d'intérêt, point n'est besoin de dégrader la note de la France et de voir flamber notre « spread » avec l'Allemagne pour constater que l'explosion des charges de la dette va vite rendre incontournable un tournant de la rigueur. La décision de S&P donne à Macron un peu de répit, mais tic-tac, tic-tac, l'horloge qui sonne le retour au sérieux budgétaire a avancé de plusieurs heures. La grande peur qui a saisi le gouvernement devant le possible verdict du grand méchant notateur suffit à le démontrer.

D'autant que taxe verte, dette supplémentaire ou plein emploi, on se demande bien où Bercy va trouver les milliards de la transition écologique.

À L'AFFICHE. Jensen Huang, l'emblématique patron de Nvidia devenu roi de l'intelligence artificielle. Portrait de ce groupe au cœur de la révolution technologique qui se profile, qui vient de rejoindre le cercle très fermé des cinq groupes à plus de 1 trillion de dollars de capitalisation, souligne François Manens, notre expert cyber et IA.

L'ENTRETIEN DU JEUDY. « La gauche a lâché le monde du travail », s'écrie Laurent Berger. A trois semaines de son départ, le secrétaire général de la CFDT règle ses comptes avec Emmanuel Macron dans un dialogue avec Bruno Jeudy.

VIDÉO. « La souveraineté industrielle ne se construit pas depuis Paris », selon Laurent Wauquiez. Invité du forum « Transformons la France », organisé le jeudi 1er juin par La Tribune à Lyon, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en avant les actions déployées au sein de la première région industrielle tricolore pour renforcer sa compétitivité et relocaliser davantage de production. Celui qui paraît être le candidat naturel des Républicains pour la présidentielle de 2027 a notamment défendu la vision d'une « France des régions heureuses », clé, selon lui, de la reconstruction du pays et atout majeur dans la compétition mondiale. Notre article et le replay de l'intervention et de l'intégralité du forum.

ÉDITO. Le ministre des Transports Clément Beaune a déclaré qu'il voulait aller plus loin dans la suppression des vols intérieurs. Pourtant, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, la loi ne permet pas de baisser les émissions de CO2 du transport aérien français. Au contraire, elle favorise une...augmentation, écrit Fabrice Gliszczynski.

INDUSTRIE. Bruno Le Maire pousse à exempter l'industrie verte du zéro artificialisation nette (ZAN) des sols. Deux tiers des territoires refusent l'implantation de nouveaux projets économiques industriels, faute de place, rappelle César Armand.

ÉNERGIE. Subventionner l'achat d'hydrogène « vert » hors d'Europe, afin d'importer la fameuse molécule sur le Vieux continent : telle est la logique du fonds allemand H2Global, déjà abondé à 900 millions d'euros par Berlin, et qui s'étendra à tous les Etats membres volontaires. Pourtant, cet instrument servira de facto à développer une industrie de l'hydrogène à l'étranger, au moment-même où les Vingt-Sept insistent sur leur volonté de relocaliser les chaînes de production bas carbone afin d'accroître leur souveraineté énergétique, s'étonne Marine Godelier.

DÉCRYPTAGE. Avec 1.000 hectares d'emprise foncière, ce n'est rien d'autre que le plus grand projet de parc solaire en Europe. Horizeo va louer les terres d'un groupement forestier discret au sud de la Gironde, dirigé par d'illustres familles du milieu viticole bordelais. Elles pourraient toucher chaque année une rente équivalente à la valeur des terres, et ce pendant 40 ans, explique Maxime Giraudeau.