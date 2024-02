Permis de conduire dématérialisé : comment l'obtenir ?

Le permis de conduire papier aura désormais un double numérique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi la généralisation sur tout le territoire, et pour les automobilistes qui en feront la demande, du permis de conduire dématérialisé.

Dès ce mercredi, les Français peuvent dès lors utiliser leur permis numérique lors d'un contrôle routier. Et bientôt pour louer un véhicule, précise le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, ce dispositif a déjà été expérimenté dans trois départements depuis mai dernier : le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir.

D'après le ministère de l'Intérieur, ce permis numérique permet de remplir plusieurs objectifs : « Limiter la perte ou le vol » de son permis, « réaliser des démarches sans divulguer toutes ses données » ou encore « lutter contre la fraude » lors de certaines démarches en ligne.

Comment obtenir ce permis dématérialisé ?

Pour obtenir le fameux document dématérialisé, les usagers doivent télécharger l'application France Identité. Gratuite et facultative, cette application permet de prouver son identité. Actuellement, plus de 100.000 personnes l'utilisent. France Identité est désormais disponible à tous. Pour la télécharger, il suffit alors de se rendre sur le site www.france-identite.gouv.fr. Cependant, il existe plusieurs conditions pour y accéder : posséder la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire, être majeur et avoir minimum un smartphone tournant sur le logiciel Android 8 ou un IPhone, avec au minimum, iOS 16.

Une fois téléchargée, les utilisateurs peuvent ajouter leur permis sur l'application. « Tous les types de permis (rose trois volets ou format carte bancaire) sont compatibles », précise le communiqué de presse. Attention néanmoins, le permis numérique ne remplace pas le permis physique, mais vient en complément de ce dernier.

Vers un portefeuille d'identité numérique européen

L'intégration du permis de conduire est la première brique vers un portefeuille d'identité numérique européen interopérable, a-t-on expliqué à l'Intérieur. Un texte qui prévoit que citoyens et entreprises puissent se voir proposer par les Etats membres un portefeuille associé à divers documents comme un permis de conduire, un compte bancaire.... Et utilisable dans toute l'UE.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Gérald Darmanin a précisé ce mercredi qu'il n'y aurait cependant « aucune d'obligation à passer au numérique ». « Le physique et le digital vont coexister », a-t-il ajouté, en déplacement à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Il a évoqué en outre la généralisation de la carte d'identité numérisée, qui permettra de faire des démarches en ligne comme les procurations de vote. Ce sera le cas dans une cinquantaine de communes pour les élections européennes de juin prochain, a affirmé le ministre, qui a par ailleurs écrit « aux maires des dix premières grandes villes » de France pour qu'elles l'appliquent également. Il prévoit leur généralisation pour les municipales de 2026. Par ailleurs, une expérimentation va également être menée avec la SNCF pour prouver son identité dans les transports, précise le communiqué.

(Avec AFP)